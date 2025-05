Antonio Conte può sovvertire totalmente la corsa scudetto con una decisione che rappresenterebbe un colpo di scena: rescissione e addio al Napoli

Meno tre alla fine del campionato, meno tre e tutto ancora in ballo. Napoli avanti, l’Inter all’inseguimento con il pensiero alla Champions, ma anche l’entusiasmo di una notte da favola, quella che ha consentito di battere il Barcellona e volare in finale.

La squadra di Inzaghi dovrà ora provare ad archiviare almeno per un paio di settimane il pensiero della finalissima e concentrarsi sul campionato. Facile a dirsi, un po’ meno a farsi, anche se il tecnico piacentino ha tutte le capacità per tenere sul pezzo i suoi calciatori e motivarli per provare la rimonta tricolore. Una lotta serrata quella tra Napoli e Inter sulla quale potrebbero avere un peso anche le voci sul futuro di Antonio Conte.

Se in casa nerazzurra a preoccupare è il dolce pensiero della finale di Champions, in casa azzurra la ‘distrazione’ potrebbe essere rappresentata dai dubbi, decisamente più amari, sul futuro dell’allenatore salentino. L’artefice del rilancio partenopeo potrebbe andare via a fine stagione, tentato dalla corte della ‘sua’ Juventus e anche dall’idea Milan, ma soprattutto ‘preoccupato’ dalla possibilità di non poter fare meglio il prossimo anno con il Napoli. Per questo in settimana potrebbe andare in scena un incontro chiarificatore con De Laurentiis, anche se spunta fuori la possibile risoluzione del contratto.

Conte e la rescissione con il Napoli: la rivelazione

A parlare di Conte e della possibile clausola presente nel contratto con il Napoli è il giornalista e tifoso della Juventus Graziano Campi, intervenuto a TiAmoCalciomercato.

Dopo aver avanzato dubbi sulla permanenza di Giuntoli e sul suo possibile raggio d’azione nel club bianconero, ecco parlarlo dell’idea di Conte sulla panchina della Juventus: “Da quel che ho sentito – le sue parole – ha la possibilità di rescindere con il Napoli a fine stagione, ma soltanto con il consenso di entrambe le parti“.

Campi quindi aggiunge: “Mi sembra di aver capito che Conte ha una exit strategy“. Via libera alla Juventus dunque? Non proprio, perché “se sarà Giuntoli a scegliere, sicuramente non andrà su Conte, già la scorsa estate si è opposto a questa possibilità” ricorda il giornalista. Quindi, prima di decidere il prossimo allenatore bianconero, bisognerà capire a chi spetterà questa decisione: se non dovesse essere Giuntoli, il nome giusto sarebbe quello di Conte che si ritroverebbe a lasciare Napoli dopo appena un anno.