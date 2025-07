Le sirene saudite hanno conquistato Mateo Retegui. L’attaccante della Nazionale italiana e capocannoniere della Serie A 2024/25 ha accettato la maxi proposta economica dell’Al Qadsiah, club della Saudi Pro League. Dopo giorni di trattative serrate, nelle ultime ore è arrivata la svolta decisiva: il giocatore e la sua famiglia hanno detto sì al trasferimento in Arabia Saudita.

Il primo passo è stato convincere Retegui, missione compiuta grazie a un’offerta mostruosa: dopo una prima proposta da 15 milioni di euro a stagione, il club di Khobar ha alzato l’asticella fino a 20 milioni annui. Un ingaggio che, con un contratto di tre o quattro anni, porterebbe l’ex Tigre a guadagnare tra i 60 e gli 80 milioni complessivi. Un’offerta che ha fatto breccia anche nella cerchia familiare, da sempre centrale nelle scelte del giocatore.

L’accordo con l’Atalanta: 67 milioni sul piatto

Dopo aver incassato l’ok di Retegui, l’Al Qadsiah ha chiuso anche l’accordo con l’Atalanta. I nerazzurri, inizialmente poco convinti da un’offerta da 53 milioni di euro, hanno detto sì quando la proposta è salita fino a 67 milioni, comprensivi di bonus. Una cifra importante, che ha convinto il club bergamasco a lasciar partire, pur con rammarico, il suo miglior giocatore dell’ultima stagione. L’affare verrà formalizzato nelle prossime ore, dopodiché Retegui firmerà il nuovo contratto. L’Atalanta, intanto, si prepara a sostituire il bomber argentino con una nuova punta, e ha già avviato la caccia al profilo giusto.

Un addio dopo una stagione da protagonista

Arrivato in Italia nel 2023 grazie al Genoa, Retegui ha vissuto una stagione straordinaria con la maglia dell’Atalanta. In 36 presenze in Serie A ha segnato 25 gol, guadagnandosi il titolo di capocannoniere. A questi si aggiungono 3 reti in 10 partite di Champions League e 9 assist complessivi (8 in campionato, 1 in Coppa Italia). In totale, ha chiuso la stagione con 49 presenze e un ruolo da assoluto protagonista nel calcio italiano.