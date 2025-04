Grande caos intorno alla partita che si disputerà domenica 15 aprile: l’accusa al club è molto pesante, ecco quel che è successo

Caos totale. I Funerali di Papa Francesco e la decisione del Governo di richiedere la sospensione di tutti gli eventi sportivi previsti per la giornata di sabato hanno creato in caos in Serie A. La colpa è di Inter-Roma, gara che originariamente era prevista proprio per sabato alle ore 18.

Dopo la disposizione del Governo è sembrato scontato il rinvio a domenica, ma qui è nato il problema: i nerazzurri, infatti, mercoledì dovranno giocare contro il Barcellona nella semifinale di Champions League e non volevano arrivare all’importante appuntamento con un giorno di riposo in meno rispetto ai rivali. Da qui è partita una complicata trattativa andata avanti per ore e che ha provocato grandi discussioni e polemiche.

Alla fine, proprio quando sembrava possibile una deroga per far giocare la partita sabato sera, ecco l’improvviso dietrofront della stessa Inter: sì al rispetto del giorno di lutto e via libera alla gara da disputare domenica alle ore 15. Il lungo tira e molla però non è piaciuto molto e non sono mancate le critiche per il modo in cui la Lega Serie A ha gestito tutto.

Inter-Roma, il rinvio solleva il caso: l’accusa ai nerazzurri

Inter-Roma si giocherà dunque domenica alle ore 15, ma prima della decisione ufficiale è successo di tutto. Indiscrezioni parlano di un’Inter che avrebbe voluto rinviare il match a data da destinarsi (la prima utile per recuperare la partita sarebbe stata il 21 maggio, tra la penultima e l’ultima giornata di campionato), una richiesta che ha fatto infuriare Aurelio De Laurentiis.

Il presidente del Napoli avrebbe minacciato di ricorrere ad azioni legali se fosse stata avallata la richiesta nerazzurra e anche la Roma si sarebbe opposta al rinvio a maggio. Ecco allora che la Lega avrebbe intavolato la trattativa con il Governo per avere la deroga per far disputare il match sabato, provando così a non penalizzare l’Inter. Niente da fare anche in questo caso: quando sembrava ormai tutto fatto per il match sabato alle 20.45, ecco il dietrofront nerazzurro.

Marotta, si dice dopo aver parlato con Inzaghi e la squadra, ha preferito eliminare ogni possibile polemica e acconsentire a disputare la gara domenica pomeriggio alle 15. Questa la decisione ufficiale, ma quante polemiche dietro al rinvio della partita: solo il campo, a questo punto, potrà spazzarle via.