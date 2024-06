Semifinali al Roland Garros: l’Italia cala un poker storico. Mai così in alto: Jannik Sinner e Jasmine Paolini nei tabelloni del singolare; Bolelli-Vavassori e la coppia femminile Errani-Paolini nel doppio. Una Italia mai vista.

JASMINE, DOPPIA SEMIFINALE – Doppio impegno per la toscana Jasmine Paolini, 28 anni : singolare e doppio. Oggi, giovedì 6 giugno, alle ore 17 sfiderà la talentuosa 17enne russa Andreeva; domani, venerdì, con la veterana Errani cercherà l’impresa. Nel frattempo incassa una certezza: per la prima volta in carriera entra nella top Ten. È la terza italiana di sempre. Ha vinto due tornei nel circuito maggiore in singolare tra cui il prestigioso WTA 1000 di Dubai. Madre polacca e padre toscano, nonno del Ghana. È cresciuta a Bagni di Lucca. È in gran spolvero. Dice: ”Sono ispirata da Jannik, vincere aiuta tutti”.

La semifinale raggiunta da Jasmine che ai quarti ha battuto la n.4 del ranking Rybakina, è un risultato storico; ricorda quanto è accaduto nel 2001 con Fabio Fognini e Francesca Schiavone e nel 2020 con Sinner e Martina Trevisan. Un’Italia d’eccellenza a Parigi, non Sinner-centrica. Comunque Jasmine battendo la kazaka Rybakina ha dimostrato di essere una “giocatrice intelligente, capace di accettare tutte le situazioni che la partita le presenta”, parole di un mito come Alex Corretja. L’azzurra, dopo Errani, Schiavone e Trevisan è la quarta italiana a raggiungere la semifinale del Major parigino. Ed è la quinta azzurra nella storia a entrare in top ten. Ora L’attende il prodigio Kazako Mirra Andreeva, mentre Sinner , venerdì, sfiderà Carlos Alcaraz, 21 anni en.3 del ranking.

IL DOPPIO, CILIEGINA SULLA TORTA – La coppia Bolelli-Vavassori, già finalisti agli Australian Open, hanno battuto Ram e Salisbury 1-6,6-3,6-4. L’ultimo atto contro i guru Bopanna- Ebden, già battuti nella finale a Melbourne. Quest’anno gli azzurri hanno perso la finale degli Australian Open e hanno vinto a febbraio sulla terra in Argentina. Curiosità: il prozio di Vavassori, cioè Giuseppe, è stato un grande portiere del Bologna, Catania, Juventus. Il duo Errani-Paolini ha eliminato Navarro e Shnaider con un doppio 6-3. E sono fiduciose. Buon segno.