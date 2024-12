La Joya potrebbe andare al Galatasaray a gennaio: tutte le ultime notizie sul possibile trasferimento dell’argentino

Come in estate, anche se il finale potrebbe essere diverso. Paulo Dybala e la Roma sono già stati vicinissimi a dirsi addio qualche mese fa, quando dall’Arabia Saudita era arrivata la proposta capace di far cadere in tentazione il calciatore argentino.

Allora la Joya scelse l’Italia, decise di restare nella Capitale, anche perché il cambio anche dal punto di vista della vita personale sarebbe stato molto drastico. Ora ci risiamo. Questa volta è il Galatasaray a voler l’ex Juventus e la trattativa è in corso. Dybala ci pensa, anche se – al momento – la sua intenzione non sembrerebbe essere cambiata: vuole restare in Italia, vuole continuare a giocare con la Roma.

Il problema reale è cosa vuole la società giallorossa, in piena crisi di risultati e con la necessità di far partire un nuovo progetto tecnico al più presto. I Friedkin non ostacolerebbero l’addio del numero 21 giallorosso, anzi sarebbero pronti anche a darlo via gratis prima di gennaio, quando sarà nuovamente attiva la clausola da 12 milioni di euro.

Roma, Dybala al Galatasaray: cosa c’è dietro

La Roma vorrebbe evitare di appesantire il monte ingaggio con il nuovo stipendio che toccherebbe a Dybala nel caso in cui scatti l’opzione di rinnovo garantita dal contratto. Con altre 4-5 presenze da titolare, infatti, la Joya vedrebbe prolungato di un anno l’accordo attualmente in scadenza nel 2025 con l’ingaggio che salirebbe a 8 milioni netti a stagione più 2 di bonus, il più alto in Serie A dopo quello di Vlahovic.

Si tratta della cifra, 10 milioni complessivi, che il Galatasaray ha messo sul piatto per convincere Dybala a trasferirsi a Istanbul e completare un attacco atomico che vanta già vecchie conoscenze della Serie A come Mertens e Osimhen, oltre a Icardi attualmente fermato però da un grave infortunio. La società capitolina è pronta quindi a cedere l’argentino e anche Ranieri non farebbe le barricate. Pur dicendo che avrebbe piacere a poter contare ancora su di lui, l’allenatore di Testaccio ha aperto all’addio: “Se il ragazzo non vuole restare e c’è una possibilità. Voglio solo giocatori contenti di restare“.

Se Dybala vuole davvero rimanere alla Roma lo si scoprirà presto: la corte del Galatasaray è pressante, la Roma lavora già al sostituto e la Joya dovrà dare una risposta. In estate arrivò il no all’Arabia Saudita, sei mesi dopo il finale può essere totalmente diverso.