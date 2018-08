Roma-Atalanta streaming e diretta tv, dove vederla: orario e data

ROMA – Il posticipo di Serie A tra Roma e Atalanta si giocherà lunedì 27 agosto alle ore 20.30, allo Stadio Olimpico. DOVE VEDERE ROMA-ATALANTA IN TV E STREAMING.

Roma-Atalanta sarà trasmessa in esclusiva da Sky Sport, sul canale Sky Sport Serie A su Sky Calcio (canale 251); inoltre sarà possibile vedere la partita anche in streaming grazie alla piattaforma SkyGo [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

Il traguardo delle 200 panchine in Serie A da festeggiare sì, ma solo se arriveranno anche i tre punti all’esordio stagionale della Roma all’Olimpico. Eusebio Di Francesco ha le idee chiare alla vigilia dell’impegno con l’Atalanta.

“Devo essere sincero, non ci ho mai pensato, è un bel traguardo ma cerchiamo sempre di migliorarlo – spiega il tecnico abruzzese a Trigoria -. Mi auguro che sia una festa, al di là delle mie 200 panchine la cosa più importante è che possa vincere la Roma”. Anche perché c’è da sfatare il tabù Atalanta, che da quattro anni fa punti all’Olimpico: “Affrontiamo una squadra che sa cosa vuole, con un ottimo allenatore (Gasperini, ndr) e che ha fatto molto bene in Europa League in questo periodo giocando rispetto a noi sette partite importanti”.

L’Atalanta alla vigilia del Monday Night con la Roma recupera Palomino, ma Gian Piero Gasperini getta acqua sul fuoco in tema di turnover. “E’ vero che giovedì ci giochiamo a Copenaghen il passaggio ai gironi, ma all’Olimpico c’è una grande squadra da affrontare davanti a molto pubblico e vogliamo farlo al meglio – puntualizza il tecnico nerazzurro -. Davanti abbiamo più soluzioni, dietro per Palomino sarebbe utile rientrare anche in funzione dell’Europa League”.

Un commento su due possibili new entry nella formazione: “Rigoni sotto l’aspetto atletico mi ha fatto una buona impressione e visto che non può giocare in coppa sarebbe bene fargli fare minuti, anche se il problema nel suo caso è la collocazione sul campo – spiega Gasperini -. Esterno, al posto di Gomez o in mezzo? Non abbiamo avuto tempo per provare queste soluzioni. Ali Adnan, al contrario, non mi sembra in condizioni perfette e non gioca una partita da tempo. Di sicuro non me la sento di modificare l’assetto della squadra dopo due anni”.

LE PROBABILI FORMAZIONI.

ROMA (4-3-3): 1 Olsen; 24 Florenzi, 20 Fazio, 44 Manolas, 11 Kolarov; 27 Pastore, 16 De Rossi, 4 Cristante ; 17 Under, 9 Dzeko, 34 Kluivert.

A disp.: 83 Mirante, 63 Fuzato, 2 Karsdorp, 3 Luca Pellegrini, 5 Juan Jesus, 15 Marcano, 18 Santon, 42 Nzonzi, 6 Strootman, 7 Pellegrini, 19 Coric, 92 El Shaarawy, 19 Schick.

All.: Di Francesco.

ATALANTA (3-4-3): 95 Gollini; 2 Toloi, 19 Djimsiti, 5 Masiello; 33 Hateboer, 15 de Roon, 11 Freuler, 8 Gosens; 88 Pasalic, 91 Zapata, 10 Gomez.

A disp: 1 Berisha, 31 Rossi, 53 Ali Adnan, 21 Castagne, 9 Cornelius, 23 Mancini, 22 Pessina, 7 Reca, 4 Valzania, 99 Barrow

All.:Gasperini.

BALLOTTAGGI: Gosens-Pessina, Zapata-Barrow

INDISPONIBILI: Ilicic (infezione ad un linfonodo) Varnier (rottura del crociato).