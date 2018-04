ROMA – Francesco Totti è stato uno dei primi a commentare sui social la grande impresa della sua Roma, di cui è stato Capitano per oltre 20 anni e di cui ora è dirigente.

Dopo la vittoria contro il Barcellona per 3-0, una remuntada che per i giallorossi vale l’accesso alle semifinali di Champions League, Totti si è lasciato andare sui suoi profili social: “È per momenti come questo che è bellissimo vivere per questi colori! Daje Roma”.

L’ex numero 10 non è stato l’unico. Calciatori, ex, tifosi giallorossi e avversari ha reso onore ad una notte magica.

Complimenti alla @OfficialASRoma per la Remuntada di stasera. Grande prova d’orgoglio per la città e per l’Italia intera. #RomaBarcellona — Virginia Raggi (@virginiaraggi) 10 aprile 2018

Emozioni che ci rendono fieri di essere italiani! Complimenti @OfficialASRoma per la conquista della semifinale di @ChampionsLeague ! 👏👏👏 #UCL #RomaBarcellona pic.twitter.com/Q3E5qG2BSz — ACF Fiorentina (@acffiorentina) 10 aprile 2018

Grazie @OfficialASRoma

per la splendida serata di calcio che ci hai regalato.

Evviva! Complimenti! — Rosario Fiorello (@Fiorello) 10 aprile 2018

Onore alla #Roma: un’impresa strepitosa — Matteo Renzi (@matteorenzi) 10 aprile 2018