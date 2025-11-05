Altre tre squadre italiane, dopo le quattro in Champions, sono impegnate giovedì 6 nelle Coppe europee di calcio: Roma, Bologna e Fiorentina. Le prime due partecipano alla Europea League, la seconda per importanza e prestigio targata Uefa. I Viola invece prendono parte alla cosiddetta Conference, la più giovane delle manifestazioni UEFA (siamo soltanto alla quinta edizione). La prima edizione (2021-2022) è stata vinta dalla Roma. Nel dettaglio.

RANGERS-ROMA – I giallorossi affrontano a Glasgow gli scozzesi del Rangers Football. È la prima sfida in assoluto della Roma con il club britannico. La Roma vuole dimenticare la beffarda sconfitta di San Siro con il Milan e punta a portare a casa tre punti dopo le rovinose cadute contro Lille e Viktoria Plzel. Assenti Angelino, Ferguson e Dybala. Gasperini schiererà la punta di peso Dovbyk.

BOLOGNA-BRANN – Al Dall’Ara il Bologna ospita i norvegesi del Brann. La squadra guidata da Vincenzo Italiano ha la necessità di vincere visto che finora il cammino nella competizione continentale si è rivelato altalenante. Il tecnico conferma il suo modulo ( 4-2-3-1). Dallinga al vertice della manovra sostenuto da Orsolini, Odgaard e Rowe. Diretta Sky Sport.

MAINZ-FIORENTINA – I Viola sbarcano a Magonza, la città di Gutenberg. La Fiorentina ha esonerato Pioli e in Conference affida la squadra a Daniele Galloppa, il tecnico della Primavera. Probabile che venga lanciato Piccoli in attacco. Magari con Fazzini se vorrà dare un po’ di riposo a Kean. La Fiorentina ,disastrosa in campionato , in Europa va decisamente meglio. In Coppa finora non ha subito neanche un gol.

Champions dai due volti

La prima giornata di Champions è stata in salita per le squadre italiane impegnate martedì sera. Bilancio amaro: due pari e un gol per Juve e Napoli. La Juventus ha pareggiato con lo Sporting di Lisbona (1-1), in gran spolvero Vlahovic il migliore in campo. Appena sufficienti tutti gli altri. Tuttavia Spalletti non ha nascosto la sua soddisfazione: “Fatta una grande partita. Inizio complicato poi bella reazione”. Anche per il Napoli la Champions è in salita. Niente euro svolta. Con l’Eintracht al Maradona gli azzurri sono rimasti a secco (0-0). Ha pesato la mancanza di De Bruyne. Comunque Conte ha visto la squadra in crescendo. Ma ha aggiunto: “Abbiamo avuto le occasioni contro il catenaccio dei tedeschi ma si doveva vincere”.