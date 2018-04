Roma-Chievo Verona streaming-diretta tv, dove vederla

Roma-Chievo Verona, partita valida per il campionato italiano di calcio di Serie A, IN DIRETTA TV, ORARIO, DOVE VEDERLA IN STREAMING, DOVE VEDERLA SU PC.

Roma-Chievo Verona CLICCARE QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA PARTITA – (orario 18.00), partita valida per il campionato italiano di calcio di Serie A (classifica e calendario), verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e Mediaset Premium e in diretta streaming su SkyGo e Premium Play. Queste due applicazioni sono riservate agli abbonati a Sky Sport e Mediaset Premium.

Roma-Chievo, le probabili formazioni

ROMA (4-3-3): Alisson: Bruno Peres, Manolas, Juan Jesus, Kolarov; Pellegrini, Gonalons, Nainggolan; Under, Dzeko, El Shaarawy. All. Di Francesco

Panchina: Skorupski, Lobont, Silva, Fazio, Florenzi, De Rossi, Gerson, Strootman, Antonucci, Perotti, Schick

Squalificati: –

Indisponibili: Defrel, Karsdorp.

CHIEVO (4-4-2): Sorrentino; Cacciatore, Tomovic, Bani, Jaroszynski; Castro, Radovanovic, Hetemaj, Giaccherini; Pucciarelli, Inglese. All. Maran

Panchina: Seculin, Dainelli, Depaoli, Cesar, Gamberini, Gobbi, Rigoni, Birsa, Bastien, Meggiorini, Pellissier, Stepinski

Squalificati: –

Indisponibili: -.