Roma in finale di Conference League, club regala il biglietto di Tirana ai 166 presenti nel 6-1 col Bodo Glimt

Erano passati pochi minuti dal fischio finale di Roma-Leicester, quando la società giallorossa ha svelato un regalo verso i propri tifosi. Per la precisione, 166 tifosi. Quelli presenti nella disfatta di Bodo, del 21 ottobre scorso, quando la Roma perse 6-1. Quei tifosi avranno un biglietto, in regalo, per la finalissima di Tirana (Albania) contro il Feyenoord, prevista per il 25 maggio.

La Roma regala il biglietto della finale ai presenti nel 6-1 col Bodo Glimt

“Il Club – ha scritto la Roma sul proprio sito internet – ha deciso di ringraziare i 166 abbonati presenti alla partita del 21 ottobre nel settore ospiti del Aspmyra Stadion di Bodo, garantendo loro – gratuitamente – un biglietto per la finale. L’elenco degli aventi diritto è stato stilato sulla base dei report di vendita forniti dal Bodo/Glimt. Pertanto, il codice univoco sarà inviato entro il 7 maggio all’indirizzo e-mail utilizzato per l’acquisto del biglietto sul portale di biglietteria del Bodo”.

Biglietti per la finale, le modalità di acquisto

Per tutti gli altri, invece, dopo la vittoria sul Leicester la caccia al biglietto è iniziata. Considerando la limitata disponibilità dello stadio di Tirana (circa 22mila spettatori), la Roma ha deciso di concedere solo agli abbonati gli altri biglietti a propria disposizione: dalle ore 9 alle ore 13 di oggi, venerdì 6 maggio, potranno infatti registrarsi a un concorso. I fortunati vincitori riceveranno un codice univoco e un link utile per ottenere dalla Uefa un biglietto gratuito. Il link al portale della Uefa sarà comunicato ai tifosi nella e-mail che conterrà anche il codice vinto. Una volta ricevuta l’e-mail, i vincitori potranno richiedere immediatamente il biglietto.