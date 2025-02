Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo As, la proprietà della Roma, i Friedkin, avrebbe individuato in Carlo Ancelotti l’uomo giusto per guidare la squadra nella prossima stagione. Una scelta ambiziosa che coinvolgerebbe direttamente la proprietà, che avrebbe preso in mano la situazione per cercare di convincere l’allenatore attualmente al Real Madrid a tornare nella capitale italiana.

La proposta della Roma

Per rendere questo progetto realistico, la Roma avrebbe messo sul piatto una proposta sia sportiva che economica, con una maxi offerta in grado di attrarre un allenatore del calibro di Ancelotti. Questo approccio rappresenterebbe una vera e propria “scommessa” della Roma, che punta a risolvere definitivamente il problema dell’allenatore, un tema che ha visto diverse soluzioni temporanee e passaggi di panchina durante la stagione, tra cui quelli di De Rossi, Juric e Ranieri.

Il legame Ancelotti-Roma

La proposta giallorossa farebbe leva sui trascorsi di Ancelotti con la Roma, dove il tecnico ha lasciato bei ricordi. Inoltre, la Roma avrebbe promesso un budget importante per potenziare la squadra su tutti i fronti. Questi fattori potrebbero rendere la proposta interessante per Ancelotti, ma il tecnico, attualmente al Real Madrid, è consapevole della sua posizione privilegiata e della difficoltà di lasciare un club prestigioso come il Real.

Le parole di Ancelotti

Ancelotti ha recentemente commentato le voci riguardo al suo possibile ritorno alla Roma, dichiarando di essere felice a Madrid e di volersi concentrare sul suo attuale contratto, che lo lega ai Blancos per altri due anni. Nonostante ciò, ha anche sottolineato di nutrire un buon rapporto con la Roma e di avere bei ricordi, lasciando aperta la porta a un eventuale ritorno, ma solo se il suo rapporto con il Real dovesse terminare nei prossimi mesi.