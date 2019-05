ROMA – Non è facile arrivare né a Maurizio Sarri, né a Gian Piero Gasperini e allora la Roma, su suggerimento di Franco Baldini, si è gettata a capofitto su Marcelo Bielsa. Il “Loco”, che è stato ad un passo dalla Lazio nel 2016, è in uscita dal Leeds dopo che ha fallito la promozione in Premier League, la Serie A del calcio inglese. Il suo stipendio di tre milioni di euro a stagione è troppo pesante per un club che non è riuscito a tornare in Premier League.

Il piano A di Franco Baldini, consulente esterno della Roma ma soprattutto braccio destro di James Pallotta, resta Maurizio Sarri ma non è facile arrivare all’ex allenatore del Napoli. Il Chelsea potrebbe confermarlo in caso di successo in Europa League mentre in caso di addio l’ex Napoli potrebbe trasferirsi alla Juventus.

Anche arrivare a Gasperini non è così scontato. In caso di qualificazione alla prossima Champions League, il tecnico potrebbe decidere di restare a Bergamo con un progetto tecnico di suo gradimento.

E così si fa largo la candidatura del “Loco”. Bielsa è un allenatore dal carattere molto difficile con una idea di gioco votata all’attacco. Secondo Franco Baldini sarebbe l’ideale per rilanciare il progetto giallorosso dopo dieci anni senza trofei in bacheca.