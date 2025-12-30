Roma show: tre gol in mezz’ora. Genova demolito (3-1). Giallorossi ora quarti in classifica, sono tornati davanti alla Juve. Ora per lo scudetto è lotta a cinque. Serata memorabile anche per il ritorno di Daniele De Rossi nuovo allenatore del Genoa. Ovazione per il mito diventato avversario. Olimpico con gli occhi lucidi per tutti tra striscioni, cori e abbracci fino al saluto finale sotto la “Sud”. Il campo però è stato spietato e la Roma si è rilanciata pienamente per lo scudetto. Dopo la sconfitta a Torino con la Juventus, la Roma è tornata al quarto posto; il che significa essere tra le cinque big in lotta per il tricolore: Inter, Milan, Napoli, Roma, Juventus. A metà gennaio, quando saranno effettuati i recuperi della Supercoppa, si conosceranno meglio le gerarchie. Per adesso Como e Bologna devono fare gli straordinari per agganciare il treno di testa.

Tre gol in mezz’ora

Roma scatenata. Ha aperto le marcature Soulé al 14. Cinque minuti dopo ha raddoppiato Koné; alla mezz’ora ha messo il risultato in cassaforte il centravanti Ferguson, tra i migliori in campo. Per il Genoa è il terzo ko di fila: la squadra di De Rossi è precipitata nella zona rossa al quartultimo posto ed ora se la vedrà con il Pisa e poi con il Milan. Due partite che segneranno il futuro dei rossoblù.

La soddisfazione di Gasperini

Gian Piero Gasperini alla sua prima stagione alla Roma (dopo 9 all’Atalanta) è soddisfatto dei suoi. Elogia Ferguson e trova belle parole per Koné e Dybala, quest’ultimo molto più vivo e dinamico di quello visto a Torino. Ma tutta la squadra si è dimostrata in netta crescita. Oltre a Ferguson e Koné sono piaciuti Mancini, il marcatore Hermoso, il geometrico Cristante, lo sgusciante Soulé. Senza dimenticare la prova di Wesley e il suo costante dialogo con Dybala. Tutti gli altri hanno centrato la sufficienza piena: Celik, Ziolkowski, El Shaarawy, Pisilli, Ghilardi, Svilar. Pubblico delle migliori occasioni, circa 70.000 spettatori. De Rossi ha ammesso: “Questa Roma è troppo forte ma noi abbiamo fatto errori”.