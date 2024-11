Rugby, nazionale travolta dall’Argentina (18-50), nel primo test match delle “Autumn Series” allo stadio di Udine pressoché esaurito (22.358 spettatori ). Pumas a valanga. Troppi errori e palloni persi dagli azzurri del Ct Gonzalo Quesada.

Bene l’Italia nei primi 50 minuti e primo tempo decoroso terminato 10-17; primo tempo anche poco fortunato: Capuozzo è uscito per infortunio dopo solo 6 minuti. Poi ha pravalso il ciclismo, la concretezza e la velocità dell’Argentina, una perfetta macchina da rugby.

Nazionale di rugby ridimensionata

I Pumas hanno così ridimensionato una Italia reduce da uno dei migliori periodo della propria storia, con un’unica sconfitta degli ultimi 6 incontri giocati (3 del Sei Nazioni). Il risultato finale degli ospiti sudamericani è netto con 7 mete. Anche nei precedenti 23 match diretti avevano segnato tanti punti, però al massimo 39. Mai un divario così ampio come si è visto a Udine.

Ne è uscita una gara solida: gli argentini hanno messo in luce una difesa implacabile, tanta classe e ferocia agonistica in mezzo al campo. Gli argentini hanno messo sotto costante pressione gli azzurri. E nell’ultima mezz’ora hanno preso il sopravvento e per l’Italia è calata la notte.

Dice bene il ct azzurro Quesada: ”Sconfitte così fanno male e lasciano il segno. I miei connazionali, molto opportunisti tra turn over e intercetti ci hanno messo sotto pressione soprattutto nei punti d’incontro. Hanno assolutamente meritato di vincere, ma noi abbiamo preparato la partita con non più di 4 allenamenti a ranghi completi, mentre loro sono reduci da mesi di attività comune”. È il caso di ricordare che i Pumas, in agosto, hanno battuto gli All Blacks a domicilio e in settembre hanno domato Australia e Sud Africa.

I MARCATORI

Per l’Argentina in gran spolvero Albornoz ( 15 punti, uomo del match ), a segno 7 volte. Per l’Italia primi punti con Allan dopo 33’ e poi meta di Nicotera.

DOMENICA A GENOVA CON LA GEORGIA

Secondo test match a Genova contro la Georgia domenica prossima alle 14.40. Poi sabato 23 alle 21.10 l’Italia concluderà il trittico autunnale ospitando allo Juventus Stadio la corazzata Nuova Zelanda che, venerdì sera, ha vinto a Dublino (23-13) contro l’Irlanda n.1 del ranking mondiale. Gli All Blaks sono sempre uno spettacolo. Previsto il tutto esaurito.