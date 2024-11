Sabato sportivo da brividi con la Coppa Davis a Malaga e gli All Blaks a Torino

Sabato sportivo da brividi con la Coppa Davis e i mitici All Blacks. Senza dimenticare altri sport: riparte il campionato di serie A con il classico Milan-Juventus, vigilia con pole per la Formula1 a Las Vegas. Domani Verstappen può vincere il quarto mondiale. E la pallavolo femminile a Novara e a Roma gioca due partite molto calde dopo aver infilato a Milano una partita record: 12.626 tifosi. Risultato: dura sconfitta del Vero Volley Milano ( 0-3 ). Stavolta Paola Egonu, Sylla, Danesi, Orro non sono bastate. In 75’ il Conegliano della formidabile Haak (20 punti)ha sbancato il Forum tutto esaurito. Ma vediamo i big match.

Tennis, Italia-Australia

Oggi alle 13 l’Italia affronterà l’Australia con vista finale. Primo singolare alle ore 13 con Berrettini contro Popyrin. A seguire il secondo singolare con Sinner contro De Minaur; infine l’eventuale doppio che ripropone la coppia d’oro Sinner-Berrettini. Eventuale finale domenica alle ore 16 con l’Olanda. Dice Paolo Bertolucci:” Fondamentale il match di Berrettini. Gli australiani intendono arrivare pari al doppio per poi giocarsi il tutto per tutto”. Ma se l’Italia batte l’Australia ha poi “una finale in discesa”.

Rugby, Italia-Nuova Zelanda

A Torino sono in scena i nuovi All Blaks. Dice il ct azzurro Gonzalo Quesada:” Ci aspetta una tempesta: dovremo essere bravi a non andare nel panico per non fare affondare la barca”. Il ct della Nuova Zelanda è intenzionato “ a chiudere al meglio la stagione per onorare la fine della carriera di due grandi come Cane e Perenara”. Allianz Stadium tutto esaurito: 42.000 spettatori per il primo evento non calcistico. L’Italia contro la squadra del mito: un anno fa, al mondiale, gli All Blaks hanno schiantato gli azzurri (96-17). Nella Italia rientra Capuozzo.