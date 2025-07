Quella tra Jadon Sancho e la Juventus è una storia d’amore di continui rilanci e apprezzamenti. Già la scorsa estate Cristiano Giuntoli era quasi riuscito a portarlo a Torino, un acquisto fermato però da una dirigenza che aveva già speso molto sul mercato. Anche nel mercato invernale 2024 i bianconeri si erano avvicinati a Sancho, ma alla fine Massimiliano Allegri ha preferito virare sull’acquisto di un centrocampista. Ora, per la terza volta, forse quella buona, l’inglese è tornato prepotentemente in orbita Juve. Queste, infatti, sono ore caldissime per l’acquisto dell’esterno inglese, di proprietà del Manchester United.

Contatti positivi, sondaggio anche per Rashford

La Juve continua a lavorare sui propri esterni d’attacco. Da un lato i bianconeri hanno definito l’acquisto a titolo definitivo di Conceicao: Porto e Juve hanno trovato l’intesa per il trasferimento sulla base di 32 milioni di euro da pagare in quattro rate e ora è arrivata anche la conferma da parte del giocatore. Dall’altro, invece, si lavora sull’uscita di Nico Gonzalez, che ha ricevuto un’offerta importante dall’Al Ahly, inizialmente rifiutata dall’argentino. Ora la sua posizione si è però ammorbidita, mentre sull’ex Fiorentina c’è anche l’Inter di Cristian Chivu, che lo valuta come una valida alternativa a Lookman.

La determinante cessione di Nico, che frutterebbe ai bianconeri circa trenta milioni, lascerebbe grande spazio di manovra per l’assalto definitivo a Sancho. Contatti positivi nella giornata di ieri con l’agente del giocatore. Tra Juve e Manchester c’è la volontà di trovare un accordo attorno ai 15 milioni di euro.

Nonostante abbia appena disputato una stagione deludente, quella poco esaltante in prestito al Chelsea, Sancho potrebbe rilanciarsi in bianconero anche grazie a un cambio di modulo interessante. Al momento, infatti, Tudor sta utilizzando il 3-4-2-1. Con l’acquisto dell’esterno inglese, il tecnico bianconero avrebbe la possibilità di sperimentare anche un 3-4-3. Sempre nella giornata di ieri, la Juventus ha avuto anche un contatto esplorativo per Marcus Rashford, reduce da una stagione con l’Aston Villa e tornato al Manchester United. I costi di questa operazione sono alti (valutazione intorno ai 50 milioni) ma c’è stata una prima richiesta di informazioni come soluzione per l’attacco.