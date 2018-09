Sassuolo-Genoa streaming e diretta tv, dove vederla: orario e data Serie A

REGGIO EMILIA – Sassuolo-Genoa (domenica 2 settembre, ore 20:30)

Neroverdi impegnati in casa contro il Genoa di Davide Ballardini: il Sassuolo affronta l'undici di Genova nella più classiche delle sfide da media classifica. Partenza sprint per Berardi e compagni, ma, come scrive Fox Sports, anche il Genoa di Piatek è partito con il piede giusto. Per assistere alla sfida in tv bisogna prendere il telecomando e sintonizzarsi su Sky Sport, mentre in diretta streaming ci sono le opzioni Sky Go e Now Tv (per gli abbonati)

Archiviato l’esordio vincente contro l’Empoli, il Genoa è atteso dalla trasferta a Reggio Emilia contro il Sassuolo. “Mi aspetto una partita da squadra – ha spiegato il tecnico Ballardini – dobbiamo giocare con ordine, intensità e qualità. Non mi aspetto niente di diverso dalle altre volte”. I primi tre punti hanno portato entusiasmo ma Ballardini rimanere con i piedi piantati a terra.

“Il risultato con l’Empoli ci ha dato una grande soddisfazione ma dobbiamo ricordare che siamo solo all’inizio. Siamo contenti per ciò che abbiamo ottenuto ma è nulla: bisogna cercare di fare meglio”.

Per farlo il Genoa dovrà superare il Sassuolo. “Affronteremo una squadra ambiziosa che nel nostro panorama è una eccezione per quanto investe. Parliamo di una società da prime dieci posizioni”.

Chiave della gara sarà il centrocampo. “La superiorità numerica non va mai concessa. Dovremo essere bravi, se giocheremo con due mediani, ad avere quanto meno la parità numerica. Gli attaccanti, compreso il trequartista, dovranno dare una mano”. Insomma, una squadra corta.