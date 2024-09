Sbarca a Misano la MotoGP (domenica 8 settembre, ore 14). Nel duello Martin-Bagnaia si inseriscono Marc Marquez e Bastianini

La MotoGP sbarca a Misano Adriatico per il Gran Premio “San Marino e della Riviera di Rimini”, 13esima prova del Mondiale (domenica 8 settembre, ore 14, 4.230 metri, 27 giri, diretta Sky). Il momento è delicatissimo.

Nel duello Martin-Bagnaia vogliono inserirsi Marc Marquez e Bastianini. Lo spagnolo del team Ducati Gresini domenica scorsa è tornato alla vittoria dopo 1.043 giorni di digiuno ; ha vinto il GP Aragon da par suo, dominando dal primo all’ultimo giro, realizzando la velocità massima di 340,7 km/h e portandosi nella classifica piloti a ridosso dei due duellanti principali. Il pluri-iridato (8 titoli mondiali) a 31 anni è pronto per iniziare una seconda carriera. Enea Bastianini, 27 anni, romagnolo di Rimini, pilota ufficiale Ducati, è uno specialista in rimonte. E non solo. E lo ha dimostrato lo scorso 2 giugno al GP Italia (vinto da Bagnaia) con due strepitosi giri nel finale e due sorpassi in punti difficilissimi con cui ha guadagnato il secondo posto a 0”799 da Pecco. E domenica scorsa ha infilato la solita rimonta, arrivando quinto. La velocità non gli manca, semmai è l’esplosività che latita.

Appuntamento di grande profilo

Misano e’ tanta roba. Vi convivono tanti elementi: l’atmosfera che accoglie il Circus, i numerosi eventi di contorno, la passione di una Terra che vive di motori, di ruote veloci, di rombi tuonanti. Non a caso Misano è stata scelta per un secondo Gp in sostituzione del Kazakistan. Il circuito romagnolo ospita dunque due gare del moto Mondiale in 3 settimane (8 e 22 settembre) replicando lo schema già proposto negli anni della pandemia. Come e’ appunto accaduto nel 2020 e nel 2021 quando le cause di forza maggiore della pandemia avevano costretto gli organizzatori a creare calendari speciali per garantire lo svolgimento di un numero minimo di Gran Premi. Il Gran Premio del Kazakistan ha dunque lasciato spazio a una terza tappa italiana nella stagione 2024. Le gravi inondazioni nell’area circostante il circuito di Sokol hanno puntato alla scelta italiana. È il caso di ricordare che inizialmente il GP del 22 settembre era stato previsto in India, vittima anche lei di una cancellazione.

Il calendario

Dopo aver valutato varie ipotesi, gli organizzatori hanno scelto l’Emilia Romagna con questa dicitura ufficiale:” Misano chiuderà la stagione europea della Moto GP prima del trasferimento del Paddock in Oriente per le classiche gare di fine stagione”. Gare che precedono il finale di novembre a Valencia. Un bel regalo per i tifosi italiani. Il secondo GP di Misano arriverà proprio in chiusura di una stagione estiva, a cavallo del passaggio all’autunno.