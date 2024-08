Scatti a dir poco imbarazzanti: i tifosi sono rapiti da due dettagli

I tifosi restano ammaliati dalle foto piccanti pubblicate dalla nota showgirl e tifosa del Milan: due dettagli non sfuggono ai fan.

I suoi scatti non passano di certo inosservati e anche ora continua ad ammaliare i fan con la sua bellezza. Giulia Salemi si gode il mare e il sole della Basilicata, postando su Instagram alcun scatti da Maratea, dove sta trascorrendo qualche giorno di vacanza insieme al compagno Pierpaolo Pretelli.

I Prelemi, come è chiamata la coppia dall’unione dei due cognomi, vivono momenti di grande felicità per l’attesa del loro primo figlio insieme: da qualche settimana, infatti, hanno annunciato la gravidanza ed ora le forme della bella showgirl non possono più nascondere lo stato di attesa. La coppia, oltre che l’amore, condivide anche la passione per il calcio, anche se sotto bandiere diverse.

Se lui è un grande tifoso della Juventus, lei è una sostenitrice del Milan e non deve essere stata troppo contenta nel vedere la sua squadra portare a casa soltanto un pareggio nella prima giornata di campionato contro il Torino. Un dispiacere che non traspare di certo nelle ultime foto pubblicate dalla presentatrice su Instagram, in cui i fan apprezzano due dettagli che non passano inosservati.

Giulia Salemi, seducente in gravidanza: i fan estasiati

Per Giulia Salemi la vacanza a Maratea è anche l’occasione per condividere scatti seducenti sul proprio profilo Instagram. Le ultime fotografie postate mostrano la bella presentatrice sorridente in vacanza, con un bikini che esalta la sua perfetta forma fisica.

La gravidanza è evidente, con la pancia che cresce come sottolineano alcuni fan tra i commenti, mostrando di apprezzare la dolce attesa con delle faccine con occhi a cuoricino che dicono tutto. Ma tra i fan c’è anche chi apprezza il seno, reso più grande e prosperoso dalla gravidanza. Del resto qualche giorno fa la stessa Salemi si era mostrata sorpresa per le nuove misure del suo lato A con una storia su Instagram.

Nella storia si vede la showgirl guardarsi il seno e poi rivolgersi alla camera con una faccia stupita: “Ragazzi sono scioccata – le parole della donna rivolte ai propri fan –. Chi sono queste? Chi le conosce? Dove si mette la firma?” le domande tra ironiche con riferimento proprio alle dimensioni del suo lato A che è ‘lievitato’ con la gravidanza.

Una delle novità che porta con sé la dolce attesa che la Salemi (e i suoi fan) dimostra di apprezzare. Ma sicuramente apprezzerà di più quando potrà stringere il bebè tra le sue braccia, un’emozione che già ora – come ha raccontato lei stessa – le sta esplodendo nel cuore.