Scatti hot e provocanti, ma il dettaglio fa infuriare i fan

Gli scatti sono da infarto per la showgirl italiana, ma c’è un dettaglio che manda su tutte le furie i fan: “come è possibile?”.

È stata una delle prime ‘regine’ del calcio moderno. Fa sognare i fan con la sua bellezza, ma si è presa le copertine anche per la sua love story con uno dei calciatori più famosi dell’epoca: Bobo Vieri. Lei è Elisabetta Canalis e dalla relazione con l’ex attaccante dell’Inter ne è passato di tempo. Gli anni duemila erano soltanto all’inizio e la coppia campeggiava su tutte le prime pagine dei giornali e non soltanto su quelli di gossip.

Da allora molto cose sono cambiate: l’ex calciatore è sposato con un’altra ex velina, Costanza Caracciolo, ed ha messo su famiglia con due bambine. Una figlia l’ha anche Elisabetta Canalis che da poi più di un anno vive una nuova storia d’amore con Georgian Cimpeanu, campione di kickboxing, l’arte marziale che ha fatto da Cupido per la coppia.

Lui, 31 anni, ha da poco deciso di seguirla a Los Angeles, dove la sarda vive da diversi anni, e spesso compare nelle foto che lei pubblica sui social. Scatti di vita quotidiani, dove compare anche la figlia, anche se a prendersi la scena sono quasi sempre le fotografie dove la Canalis decide di mostrare tutta la sua bellezza. Immagini dall’alto tasso di sensualità, provocanti e sexy che mandano in estasi i fan.

Elisabetta Canalis provocante sui social: il dettaglio scatena la polemica

Anche nell’ultima gallery della modella ci sono foto che rapiscono per la loro bellezza, ma ce n’è una che ha fatto letteralmente infuriare i fan. In alcune delle foto postate di recente, Elisabetta Canalis compare in tutta la sua straordinaria sensualità. Fasciata in un abito nero che ne esalta le forme, conquista i fan con le sue curve mozzafiato.

Nella gallery però compare anche un’immagine con cui la showgirl è distesa sul letto in compagnia del suo cane e del fidanzato. Il dettaglio che scatena la polemica è quel che sta facendo Cimpeanu, intento a giocare alla play station. Un affronto per tutti i follower che sognano di poter essere al suo posto al fianco della Canalis.

“Mi giochi alla play con lei accanto?” si chiede più di un fan e altri domandano alla donna: “Ma come fai a stare con uno che gioca ancora alla play alla sua età?” La risposta, simpatica, arriva dalla stessa Canalis: “Ci gioco anche io e ne ho 15 in più“. Un modo ironico per mettere a tacere inutili polemiche e per tornare a godersi la nuova vita insieme al fidanzato e… alla PS5.