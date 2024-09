Scatti sexy, la foto fa scalpore: esaudita la richiesta dei tifosi

L’ultima foto della moglie del calciatore fa scalpore: i tifosi inondano di commenti il profilo Instagram della donna.

Uno scatto seducente che ha mandato letteralmente in delirio i tifosi. La wag fa centro e i fan della nuova squadra del marito la inondano di messaggi. Capita se sei la moglie di uno degli attaccanti più prolifici del calcio italiano ed hai appena seguito tuo marito lontano dalla Serie A: Jessica Melena e Ciro Immobile sono una delle coppie più durature del calcio tricolore.

Moglie e marito dal 2014, Jessica e Ciro a maggio hanno rinnovato le loro promesse nunziali in occasione del decimo anno di matrimonio. All’epoca l’attaccante giocava ancora nella Lazio, mentre ora ha lasciato la Serie A per trasferirsi al Besiktas. Per entrare nel cuore dei nuovi tifosi ci ha messo poco: il tempo della tripletta ai rivali storici del Galatasaray nella Supercoppa di Turchia. Da allora ha messo a segno altri cinque gol in altrettante partite, diventando un beniamino del tifo bianconero.

Beniamina lo è anche la moglie: molto attiva sui social, Jessica Melena ha visto schizzare in alto il numero dei follower negli ultimi due mesi proprio grazie all”invasione’ dei tifosi del Besiktas. I fan hanno letteralmente preso d’assalto il profilo della donna che non manca di far strabuzzare gli occhi ai suoi follower con scatti provocanti, oltre a postare video divertenti insieme al marito.

Jessica Melena, la moglie di Immobile conquista la Turchia: la richiesta dei tifosi

La moglie di Ciro Immobile ci ha messo pochissimo per conquistare il cuore dei tifosi turchi che si precipitano sotto ogni suo post per riempirla di complimenti e di commenti. Lo hanno fatto anche sotto l’ultimo scatto della Melena: una foto in cui si esalta il fisico scolpito della donna con un mini top che mette in risalto il lato A.

Un’immagine semplice, ma al tempo stesso sensuale che ha mandato letteralmente in tilt i tifosi del Besiktas. Centinaia di commenti (ad ora sono ben oltre i 600) con complimenti alla donna, ma non soltanto. C’è, infatti, dice “meglio lei che Immobile“, chi si limita all’emoticon con gli occhi a cuoricinio e chi, invece, scherzando le chiede di continuare a ‘curare’ bene il marito per farlo segnare ancora.

Una richiesta evidentemente esaudita: la foto è stata, infatti, pubblicata prima della gara tra Besiktas e Sivasspor che ha visto Immobile andare in gol. Detto, fatto dunque per Jessica Melena che si candida ad essere ancora di più una delle wags favorite del popolo del Besiktas.