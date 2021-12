Sci alpino, Coppa del mondo, fantastica Goggia sulle nevi di St.Moritz: quarto podio consecutivo, ora è seconda

Sci alpino. Fantastica Goggia sulle nevi svizzere di St.Moritz: quarto podio consecutivo e gran balzo al secondo posto in classifica generale della Coppa del mondo.

Il primo Super G è sfumato per un soffio , appena 18 centesimi. Si è imposta l’elvetica Lara Gut-Behrami(vittoria n. 33 in Coppa del mondo) scesa col pettorale n.7 (la Goggia aveva il 17). Ma il secondo posto dell’azzurra è oltremodo prezioso. Perché allunga la serie positiva iniziata in Canada (tre vittorie in tre giorni).

E perché l’avvicina alla vetta dello sci presidiata dall’americana Michaela Shiffrin finita terza a 1”18.

Per la ragazza del Colorado questa è stata la 200esima gara in Coppa del mondo . E St.Moritz ha consegnato un podio regale. Quarta la norvegese Ragnhild Mowinckel a 1”45.; miglior risultato dal febbraio 2019. Quinta l’austriaca Raedler. Nella Top ten altre tre azzurre: Elena Curtoni (sesta), Federica Brignone (ottava), Marta Bassuni (nona). Dunque quattro azzurre nelle prime nove.

Per la Goggia si tratta del podio numero 36 (14 primi posti, 25 secondi, 7 terzi) e la certezza di un ritrovato feeling con la velocità. A fine gara ha commentato:”Sono ugualmente contentissima di questo secondo posto perché ho preso solo due decimi in una pista del genere da Lara. Lo so, non ho sciato tecnicamente bene, ma posso fare meglio. E ciò mi fa sentire orgogliosa “. Con questo risultato la Goggia sale al settimo posto della classifica degli italiani, a soli tre podi da Dominik Paris. Il weekend si chiude per le donne con un altro Super G domenicale (ore 10.30).

La classifica generale femminile: Shiffrin 465; Goggia 395; Vlhova 340; Gut-Behrami 298; Slokar210; Johnson 206; Duerr 201; Liensberger 187; Holdener 182; Puchner 164.

Odermatt, primo in Val d’Isere

Il Circo bianco ha ospitato gli uomini un Val d’Isere per il gigante. Ha vinto il 24enne svizzero Marco Odermatt, attuale leader della Coppa del mondo. Secondo il francese Pinturault a 59”. Terzo l’austriaco Feller a 1”24. Ottima la prova dell’azzurro Luca De Aliprandini, quarto al termine della gara; era quinto dopo la prima manche . Al termine del secondo gigante stagionale , sfiorato il podio per 7 cenntesimi, l’azzurro vice campione del mondo, ha detto: “Sono andato molto bene. Il mio obiettivo è quello dihs essere costante in Top 5. Oggi ho fatto un errore nella prima manche sennò sarei finito sul podio. Comunque il mese di allenamento dopo Sorlden in cui abbiamo fatto blocchi di lavoro più lunghi del normale ha dato i suoi frutti. Sì, il lavoro paga”.