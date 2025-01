Fantastica Federica Brignone! Stravince il SuprerG di Cortina e consolida il primato in Coppa del Mondo, prima in classifica generale con 639 punti, ben 106 in più della svizzera Camille Rast, seconda, ferma a quota 533. Gara perfetta di Fede sulla mitica pista Olympia delle Tofane, lo stesso tracciato delle prossime Olimpiadi invernali. Tempo strepitoso: 1’21”64. Ovazioni e abbracci davanti ad Alberto Tomba, Deborah Compagnoni e Isolde Kostner , tre miti dello sci azzurro.

La favorita Lara Gut-Beharami si è dovuta accontentare del secondo posto, staccata di 0.58. Terza Corinne Suter (+1.08), quarta l’azzurra Elena Curtoni (+1.11), settima Sofia Goggia (+1.25). Un disastro l’attesissima americana Lindsey Vonn, caduta nell’ultimo tratto; la 40enne yankee è scivolata sullo Scarpadon inclinandosi in una curva a destra e addio sogni di gloria. Per fortuna si è rialzata subito. Hanno chiuso in Top 15 anche due altre azzurre: Laura Pirovano (12esima) e Roberta Melesi (14esima). Non ha completato la discesa Marta Bassino (porta saltata).

SOFIA E FEDE, LE REGINE DI CORTINA

Sabato 18 ha trionfato in discesa Sofia Goggia, terza Federica Brignone. Domenica 19 ha stravinto Federica. Due vittorie nel Circuito mondiale in 24 ore. Doppietta storica. Publico in delirio. Sofia appena tagliato il traguardo ha fatto l’inchino alla platea per “una vittoria speciale da cuore in gola”. E poi:”Questo posto è pura poesia”.

Federica, 35 anni a luglio, ha esultato da par suo per la vittoria n.31 in Coppa del mondo, prima vittoria di sempre a Cortina e podio n.75 (il sesto stagionale). Altro dato che documenta la nostra “valanga rosa”: con la doppietta messa a segno nel weekend di Cortina, le vittorie azzurre in Coppa del mondo salgono a quota 135. Bottino storiico.

LE PROSSIME GARE

La stagione sciistica iniziata il 26 ottobre 2024 a Solden (Austria) si concluderà il 26 marzo 2025 a Sun Valley (USA), nello Stato dell’ Idaho. Dal 4 al 16 febbraio si disputeranno i Mondiali a Saalbach (Austria). Martedì prossimo il Circo Bianco femminile propone il gigante a Plan de Corones, 3 km a sud dí Brunico (Bolzano). A fine mese altri due appuntamenti: Garmisch (25-26) con discesa e superG, e lo slalom di Courchevel (31).