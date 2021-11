Sebastiano Bianchi, 29enne ala dei Legnano Basket Knights, club che milita nel campionato di Serie B, è scomparso da lunedì sera. Il cellulare senza più alcun contatto in rubrica né chat. La sua auto nei pressi di Villa Taranto (Verbania), vicino al lago Maggiore nei pressi di Stresa. Poi il nulla.

Sebastiano Bianchi, scomparso il giocatore dei Legnano Knights

Secondo la famiglia è a Villa Taranto che il giovane ha incontrato qualcuno. Dopo aver giocato e perso contro la Sangiorgese, Bianchi è “rientrato nel proprio domicilio di Verbania”, spiega il club, per poi uscire “senza dare comunicazione alla famiglia”. Il giorno dopo aveva un doppio allenamento ma non si è presentato.

L’appello del fratello

In un post su Facebook il fratello del cestista, Mattia Bianchi, ha spiegato che “la cosa più probabile è che abbia deciso di togliersi la vita”. Aggiungendo un dettaglio: “Appena prima di compiere quel gesto, o comunque di dileguarsi nel nulla, sappiamo che è stato con una persona che è arrivata con la sua macchina proprio dove Seba ha abbandonato la sua – ha scritto –. Io non so se questa persona abbia materialmente aiutato mio fratello, non mi importa. Vorrei solo dirle, per favore, se è un essere umano, di mettersi in contatto con me per fornire alla mia famiglia qualsiasi informazione utile al ritrovamento del corpo”.

Le ricerche di Sebastiano Bianchi nelle acque del lago Maggiore

I sommozzatori dei Vigili del fuoco hanno ispezionato il lago nella zona in cui è stata ritrovata l’auto e le ricerche sono andate avanti anche via terra. Tutto senza esito. Mercoledì mattina le squadre sono tornate in azione, con il supporto di altri sommozzatori giunti anche da fuori regione.