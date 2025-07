Addio sogni di gloria! La Nazionale di calcio femminile battuta al 119’ dall’Inghilterra con un rigore dubbio. Martedì notte a Ginevra le azzurre hanno sfiorato l’impresa; in vantaggio dopo i regolamentari 90 minuti (gol di Barbara Bonansea al 33’ del primo tempo), le ragazze del ct Soncin, quasi in finale hanno subito il pareggio inglese al 96esimo. Poi la beffa inglese al 119esimo con un rigore dubbio realizzato da Kelly al 14esimo del secondo tempo supplementare. Domenica 27 luglio a Basilea saranno le leonesse britanniche a disputare la finale dell’Europeo contro la vincente di Germania-Spagna ( stasera a Zurigo ore 21).

Le lacrime e l’orgoglio delle Azzurre italiane

Le azzurre hanno finito il match con un fiume di lacrime. Ma anche tanto orgoglio, consapevoli di aver disputato una partita di sofferenza e maturità. Sugli scudi Barbara Bonansea e Sofia Cantore. Ma molto bene sono andate Lenzini, Linari, Salvai, Giugliano, Di Guglielmo e il bomber Girelli. Ma oltre la sufficienza tutte le altre a cominciare dal portiere Giuliani che ha parato il rigore della Kelly, ma poi è stata infilata sulla ribattuta. L’unica sotto lo standard è stata la Severini che si è divorata il 2-0 tutta sola davanti alla Hampton. Sarebbe stato il colpo del ko. E così le inglesi sono passate con una rimonta piena di grinta, la seconda di fila dopo il quarto di finale contro la Svezia.

L’amarezza e la soddisfazione del ct Soncin

Al termine del match Andrea Soncin, 46 anni da Vigevano, ex bomber di Ascoli e Atalanta e un’altra decina di squadre, ha commentato amaro: “C’è soddisfazione per aver lottato fino alla fine quando tutti ci davano spacciati. Per questo provo orgoglio. Certo, uscire così fa molto male. Ma aver tenuto testa alle campionesse in carica ci deve dare tanta convinzione per il futuro. Non ci sono parole per descrivere le emozioni che abbiamo vissuto in questo torneo. Spiace, ma siamo molto orgogliosi e soddisfatti per aver lottato fino al 120esimo. Abbiamo fatto tanti passi a avanti”.

Concorda Elena Linari, difensore della Roma, 31 anni, 116 presenze azzurre, una delle leader delle azzurre: “C’è tanto futuro davanti a noi, abbiamo fatto tanti progressi. Le lacrime? Si, c’è tanto dispiacere ed io mi sento responsabile per il rimpallo perso sul gol del pareggio subito. Provo anche tanta amarezza ma non faccio polemiche, non amo parlare dell’arbitro ma speravo che almeno andasse al Var a rivedere l’azione del rigore. La Severini mi ha detto che il rigore non c’era. E ci restano purtroppo i dubbi”.