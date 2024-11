Serie A, arriva il primo verdetto: “Così è tutto imbarazzante”

La Serie A ha vissuto un’altra giornata ricca di argomenti di dibattito, il verdetto è senza appello: così tutto è imbarazzante

Un’undicesima giornata di Serie A che sta offrendo spettacolo e argomenti di discussione. Il ko del Napoli contro l’Atalanta, il ritorno alla vittoria della Juventus e il successo stentato del Milan contro il Monza.

In casa rossonera a tenere banco è il caso Leao: la rottura con Fonseca è totale e l’addio più probabile se le cose non dovessero cambiare in breve tempo. Un addio anche a prezzo scontato, considerato che i 175 milioni della clausola ormai sono una utopia. Ma in casa Milan c’è anche un altro calciatore che sta attirando le critiche dei tifosi e non solo.

Il successo ottenuto sul campo della squadra dell”amico’ Galliani non ha cancellato la prestazione non certamente apprezzabile della squadra di Fonseca, che ha pagato certamente la scarsa vena realizzativa in avanti. Una fatica a trasformare le azioni create in gol che chiama in causa anche gli altri attaccanti ed in particolare i centravanti: Morata e Abraham, tre gol in due nelle prime 11 giornate di campionato. Per lo spagnolo anche contro il Monza tanto sacrificio, tanto aiuto ai compagni, ma poche occasioni da rete.

Milan, Morata sotto accusa: “Imbarazzante”

Proprio l’ex Atletico Madrid è finito nel mirino dei tifosi per la sua prestazione con il Monza: altra partita di sbattimento, ma senza però fare quello che si chiede ad un numero 9, il gol.

Ne ha segnati soltanto due in questo avvio di stagione, confermando quelle che erano le perplessità quando è stato acquistato dal Milan. Affidare a lui, che in carriera non è mai stato un grande realizzatore, il peso dell’attacco rossonero aveva sollevato qualche dubbio già in estate ed ora tutte le perplessità stanno venendo a galla.

Così a cavallo della sfida contro i brianzoli, i tifosi si sono scatenati contro Morata: “Io vorrei capire perché abbiamo comprato Morata per fargli fare il mediano” scrive un sostenitore del Milan su X ed è anche uno dei commenti meno pesanti nei confronti dello spagnolo. C’è, infatti, chi ci va giù più pesante e definisce “imbarazzante” Morata. Di certo per i rossoneri la necessità di trovare un uomo gol, magari già nel mercato di gennaio, è palese: l’ex Juventus già in passato si è dimostrato ottimo come spalla di un attaccante fisico, ma meno bravo quando deve reggere da solo il peso del reparto avanzato.