Serie A, magliette verdi vietate dal 2022-23 per “chiarezza televisiva”. Il Sassuolo come gioca? FOTO ANSA

La Serie A vieta le magliette verdi: nel nuovo regolamento, pubblicato sul sito ufficiale, si legge infatti un curioso divieto relativo alle divise di gioco. All’Articolo 2, quello riguardante i “colori”, viene specificato il divieto ad utilizzare divise verdi a partire dalla prossima stagione, in ossequio alla chiarezza televisiva.

“Dalla stagione 2022/23 è vietato l’utilizzo di divise da gioco di colore verde per i calciatori di movimento”. Un divieto particolarmente curioso se si pensa che in Serie A, ma non solo, ci sono squadre che hanno il verde come colore sociale: basti pensare al Sassuolo o all’Avellino.

Serie A e magliette verdi, il Sassuolo come gioca?

In effetti le magliette verdi, su un campo verde, non sono proprio riconoscibili, soprattutto da chi guarda la partita in tv. Sia che si giochi la sera oppure con il sole, il verde della maglietta confonde la vista. Anche chi ha una maglietta non completamente verde come il Sassuolo, che ora dalla stagione 2022-23 molto probabilmente dovrà giocare con la sua seconda o terza maglia.

Calendario Serie A, da questa stagione si cambia

Ma perché la Serie A ha scelto il calendario asimmetrico? Risponde l’amministratore delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo: “Le squadre hanno capito che il campionato va rinnovato. Questo cambiamento semplifica il lavoro di programmazione e ci permette di spalmare le partite, con tutti quei vincoli si rischiava un calendario molto stretto in cui le squadre si affrontavano in un determinato periodo dell’anno. Questo aiuta la competizione”.

Il nuovo format, che era già in vigore in altri campionati come la Premier League, la Liga e la Ligue 1, avrà una particolare novità rispetto alle altre nazioni che lo hanno adottato, con le partite del ritorno totalmente diverse da quelle di andata, sia come ordine, sia come composizione all’interno dello stesso turno.