Serie A, turno infrasettimanale: tre partite nel giorno della Befana, cinque mercoledì, due giovedì. Il massimo campionato di calcio è giunto alla 19esima giornata non senza sorprese. Per lo scudetto si profila una corsa a tre: al momento è in vetta l’Inter (39 punti) tallonata da Milan (38) e Napoli (37). Roma e Juventus (33) possono rientrare nella bagarre, il campionato è lungo e gli ultimi rinforzi autorizzano un ragionevole ottimismo. Idem in coda: Pisa, Fiorentina e Verona (tutte a 12 punti) hanno messo nel mirino Genoa (15) e Lecce (17); ma Parma e Cagliari (entrambe a 18), calendario di gennaio alla mano, sono tutt’altro che tranquille. Dunque è bagarre per la lotta salvezza, come sempre del resto.

I big match della Befana

Tre partite delicate con tre squadre decise a non perdere i contatti col trio di testa. Il Como, vittorioso sull’Udinese, gioca a Pisa (ore 15) una buona fetta del proprio destino. La Roma a Lecce deve riscattare la sconfitta di Bergamo nella tana di una squadra che ha saputo arginare a Torino la Juventus (1-1); impresa non facile per una Roma in emergenza, priva dell’intero reparto difensivo. Infine la Juventus che col Sassuolo deve dimenticare la frenata con il Lecce e voltare pagina. A Reggio Emilia, Spalletti dovrà fare a meno anche di Conceicao (affaticamento muscolare).

Mercoledì tre partite in notturna

Si tratta di Lazio-Fiorentina, Parma-Inter e Torino-Udinese ( tutte alle 20.45). Le altre due partite si giocheranno alle 18.30: Bologna-Atalanta, Napoli- Verona. Conte, dopo il quarto 2-0 di fila e dopo aver demolito la Lazio, confida in un ulteriore passo avanti. Il Napoli è di nuovo al top grazie a 11 titolarissimi. Il collettivo degli azzurri esalta i singoli e viceversa.

Classifica marcatori

Al comando Lautaro (Inter) con 10 reti seguito da Pulisic (Milan) con 8 reti. Con 6 reti Orsolini (Bologna), Paz (Como), Calhanoglu (Inter), Hildiz (Juventus), Leao (Milan), Hojlund (Napoli).