Sorprese e certezze. Il turno infrasettimanale della serie A (nona giornata) ha dato uno scossone al campionato: la Roma non ha perso la testa ed è rimasta agganciata al Napoli, la Juventus è di nuovo bella (3-1 sull’Udinese). Ed ora la Juventus riparte con Spalletti. L’Inter si è rialzata (3-0 alla Fiorentina) ed è a meno 3 dalla vetta. Il Bologna ha frenato in casa dove aveva sempre vinto (0-0 col Torino). Super Paleari ha salvato la porta granata. Martedì 28 il Napoli era scappato (1-0 al Lecce) e il Milan aveva di nuovo steccato (1-1 a Bergamo), terzo pareggio in 4 giornate per gli uomini di Allegri che ha ritrovato Ricci ma non ancora Leao. Viceversa l’Atalanta ha ritrovato Lookman, primo gol dopo la “ribellione” estiva: notizia confortante per l’allenatore Juric.

Arriva Spalletti

Oggi big Luciano firma per la Juve. L’ex ct della Nazionale (24 panchine azzurre) cercherà di rivitalizzare i bianconeri. È a Torino su suggerimento di Chiellini. Il tecnico ha un palmares sontuoso: ha iniziato nell’Empoli, con la Roma ha vinto 2 Coppe Italia e la Supercoppa, con lo Zenit 2 Campionati e con il Napoli ha vinto lo Scudetto 2022-23. In serie A ha collezionato 559 panchine con un bilancio di 288 vittorie, 132 pari e 139 sconfitte. Da ct azzurro si è fermato agli ottavi a Euro 2024. Ha lasciato l’Italia lo scorso giugno dopo 24 partite (12 vittorie, 6 pari, 6 ko). Spalletti esordirà a Cremona sabato sera (20.45).

La classifica

Napoli e Roma 21 punti, Inter e Milan 18, Como 16, Bologna e Juventus 15, Cremonese 14, Atalanta 13, Udinese e Torino 12, Lazio 11, Sassuolo 10, Cagliari 9, Parma 7, Lecce 6, Verona 5, Pisa e Fiorentina 4, Genoa 3. Stasera in campo Cagliari-Sassuolo (ore 18:30) e Pisa-Lazio (20:45).

Prossimo turno

La decima giornata è spalmata in 3 giorni: aprono sabato Napoli e Juventus, domenica c’è Milan-Roma, chiude lunedì sera il match Lazio-Cagliari.