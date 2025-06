La situazione legata ai playout di Serie B continua a essere in forte evoluzione. Il nodo principale riguarda i due ricorsi presentati dalla Salernitana al Tribunale federale nazionale (Tfn). Il club campano ha infatti deciso di impugnare due comunicati ufficiali della Lega B: il numero 211, pubblicato il 18 maggio e relativo al rinvio della gara playout contro il Frosinone, e il numero 224 del 5 giugno, che definiva date e orari delle nuove gare, senza però indicare le squadre partecipanti. In questo clima di grande incertezza, un primo passo verso la chiarezza è però arrivato: la Lega B ha ufficializzato le squadre coinvolte e gli accoppiamenti del playout, confermando la sfida tra Sampdoria e Salernitana.

Le date dello spareggio: si parte il 15 giugno

Nonostante i ricorsi in atto, la Lega B ha deciso di confermare date e orari delle partite di playout. L’andata tra Sampdoria e Salernitana è fissata per domenica 15 giugno alle ore 20.30 allo stadio Ferraris di Genova. Il ritorno si disputerà invece venerdì 20 giugno, sempre alle 20.30, allo stadio Arechi di Salerno. Le date sono quelle anticipate dal presidente della FIGC Gravina. Tuttavia, queste indicazioni potrebbero non bastare a garantire la regolare disputa dello spareggio.

Il verdetto del Tfn sarà decisivo

Il cuore della vicenda resta l’esito dei ricorsi presentati dalla Salernitana, che sostiene che il playout originario avrebbe dovuto disputarsi contro il Frosinone. La penalizzazione del Brescia ha infatti alterato la classifica finale, cambiando gli scenari. L’udienza cautelare del Tfn è fissata per venerdì 13 giugno alle ore 15, appena due giorni prima della gara di andata. Se anche uno solo dei ricorsi venisse accolto, appare difficile che il playout si possa disputare regolarmente, soprattutto perché l’analisi di merito è prevista per il 19 giugno, un giorno prima del ritorno. In questo clima di incertezza, resta aperto ogni possibile sviluppo.