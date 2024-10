Sfogo incredibile, l’influencer attacca tutti in diretta

L’influencer si sfoga pesantemente in diretta e attacca tutti: società, calciatori e allenatore, non si salva nessuno

Immaginarsi un inizio di stagione così appena due mesi fa era praticamente impossibile. La Roma sta vivendo un momento complicato, con una profonda spaccatura tra i tifosi, squadra e società, acuita dall’esonero di Daniele De Rossi e delle dimissioni di Lina Souloukou.

L’addio di una delle bandiere del club giallorosso ha lasciato il segno e Juric sta faticando a far dimenticare il suo predecessore, nonostante i suoi risultati non siano stati esaltanti. Le ambizioni con cui la squadra è partita finora non sono state rispettate e il sentimento di insoddisfazione regna sovrano nell’ambiente capitolino.

Un’insoddisfazione che riguarda tutti: dai Friedkin alla dirigenza, passando per allenatore e squadra. Nessuno si salva, almeno finora, nessuno ha convinto pienamente. I nuovi arrivati, ad esempio, stanno rendendo al di sotto alle aspettative: Hummels non è ancora sceso in campo, Hermoso ha trovato spazio più in Europa League e Soulé non ha reso finora quanto ci si attendeva. Una situazione che ha portato la contestazione contro la Roma a livelli molto alti, come si può dedurre anche dallo sfogo in diretta dell’influencer legato ai colori giallorossi.

Roma, lo sfogo è pesante: tutti sotto accusa

Alessio Manieri, conosciuto con il nome di DajeAle, non le manda a dire. Sul canale Twitch di Controcalcio va in onda un pesantissimo sfogo che non salva nessuno: proprietà, dirigenza, allenatori e calciatori, ce n’è per tutti.

L’influencer si scalda, urla e va all’attacco: “La Lazio gioca con le pi*** davanti, ma sai perché vince: perché ha la società, ha il presidente alle spalle che se li in**** se non giocano. Se prendi tutta la Lazio e la metti nella Roma, la Lazio va in Serie B“.

Per Manieri quindi sono i Friedkin, la proprietà a dover tenere la barra dritta per uscire da questa situazione che perdura da inizio anno: “Ci deve stare la società, la dirigenza – continua -. Nell’Inter c’è Marotta, c’è Zanetti: nella Roma chi c’è? Ghisolfi c’è“. Ma ce n’è anche per il nuovo tecnico: “Juric può mai essere l’allenatore della Roma?” si domanda.

Uno sfogo a tutto campo che è testimonianza di come l’ambiente giallorosso aveva ben altre aspettative rispetto a quanto visto finora. Una stagione iniziata male sul campo, proseguita con l’esonero di De Rossi e che anche con Juric non ha ancora trovato la svolta. Quella che i tifosi capitolini vogliono da parte di tutti: dirigenza, allenatore, calciatori.