Xherdan Shaqiri approdò all’Inter nel gennaio 2015, proveniente dal Bayern Monaco, con l’aura di un grande colpo di mercato voluto da Roberto Mancini. Tuttavia, il campo raccontò una storia diversa. In sei mesi collezionò 20 presenze, tre gol e due assist, numeri che non riuscirono a soddisfare le attese. Lo stesso giocatore, nell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha confessato: “L’Inter mi stava seguendo da un po’ di tempo. Mancini mi chiamò e mi convinse in cinque minuti. Mi disse che sarei stato centrale nel progetto, invece non giocai moltissimo. Certo, influirono anche i soliti problemi fisici. Però, a parte tutto, credo potessero concedermi un po’ più di spazio”.

Un gruppo unito in una squadra fragile

Nonostante le difficoltà sul campo, Shaqiri conserva ricordi positivi dei suoi compagni: “Devo dire che eravamo un bel gruppo. Passavo tanto tempo con Kuzmanovic, conosciuto ai tempi delle giovanili del Basilea. Poi ricordo con simpatia tanti altri: Nagatomo, Juan Jesus, Dodo…”. Ma il livello della squadra era ben lontano da quello delle grandi Inter: “Sono capitato in una delle Inter qualitativamente più povere degli ultimi 15 anni. Eravamo costruiti male, senza equilibrio e sinceramente senza campioni: non eravamo pronti a vincere”.

Gli infortuni, da sempre un ostacolo nella carriera dello svizzero, segnarono anche la sua parentesi nerazzurra. L’episodio più singolare riguarda le cure di un medico poco convenzionale: “Uno sciamano più che un dottore. Mi dissero di andare da questo tizio che faceva miracoli e che aveva curato pure Ronaldo il Fenomeno. Anche Mancini me lo disse. Invece fu un’esperienza disastrosa. Feci un’ora e mezza di macchina, ma non servì a niente”.