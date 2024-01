Sinner a un passo dal sogno, dove e quando vedere la finale degli Australian Open

Sinner, orgoglio nazionale . È ad un passo dal sogno: riportare in Italia uno Slam che manca a da 48 anni. Manca dai tempi di Panatta (Roland Garros,1976). Jannik ci prova nella finale con ill gigante russo Medvedev (Melbourne Park, domenica 28, ore 9.30). Una finale mai vista. Per la prima volta, da 19 anni almeno, la finale degli Australian Open si gioca senza un Big Three (Federer, Nadal, Djokovic). Dunque una finale evento, di quelle che sbancano gli ascolti. E non solo in Italia. Perché la Storia aspetta il nuovo numero 1; perché re Djokovic è caduto; perché Jannik è arrivato in finale con un cammino strepitoso (6 partite, 6 vittorie e 1 solo set concesso). Ora sulla sua strada c’è Danil Medvedev, 27 anni, terzo nel ranking, uno Slam già vinto in carriera; un gigante che ha un palmares significativo: 20 tornei vinti, 6 finali Slam.

Le chiavi del match

All’appuntamento Sinner è arrivato dopo 14h44’ in campo in 6 turni; Medvedev è stato in campo 20h33’. Jannik è più fresco, dicono in molti. Il russo ha finito al quinto set 3 partite su 6. È stato in campo quasi 6 ore in più di Jannik. Medvedev ha sempre fatto fatica a carburare all’inizio, certamente non ha le gambe dei giorni migliori come si è visto nella semifinale con Zverev. Durante il torneo il russo ha perso 7 set e in 2 match è stato a 2 punti dalla sconfitta. Però nei confronti direi con Sinner è in vantaggio 6-3. Va però ricordato che l’azzurro ha vinto gli ultimi 3 match contro il moscovita. Sarà decisivo il controllo del gioco all’inizio degli scambi. Occorrerà la buona tattica dell’azzurro per spegnere il russo. Sinner punta tutto sul servizio e l’aggressività come ha fato contro Djokovic: ha totalizzato 80 punti rispetto ai 43 del rivale entro i primi 4 colpi. Dovrà ripetersi.

Il cammino di Jannik

Ha battuto 2 olandesi nei primi 2 turni ( Van De Zandschulp e De Jong). Al terzo turno ha eliminato l’argentino Baez. Poi nei 2 turni successivi ha eliminato 2 russi ( Khachanov e Rublev ). Cinque partite vinte in 3 set. Nettamente più dura la semifinale: ha battuto Djokovic in 4 set impiegando 3h22’. Ma ha dominato.

Dove in Tv

La finale degli Australian Open tra Sinner e Medvedev sarà in diretta su Eurosport ma Discovery potrebbe trasmettere eccezionalmente in tv in diretta in chiaro l’evento. E g successo. L’ emittente che ne detiene i diritti sta valutando la cosa. Potrebbe diffondere il match in chiaro tramite il proprio canale 9 presente sul digitale terrestre. In giornata si saprà.