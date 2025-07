Ciclone Sinner. Buona anche la terza. Ha demolito lo spagnolo Martinez in tre set: 6-1, 6-3, 6–1. Jannik è agli ottavi di Wimbledon. Ha dominato anche il terzo turno in 1h25’. Incontrerà il vincente della sfida tra Dimitrov e Ofner.

E’ il quarto consecutivo che Sinner conquista gli ottavi all’All England Club. Sinner ha dominato la sfida con lo spagnolo dall’inizio alla fine; l’avversario ha accusato problemi alla spalla destra tanto che è dovuto intervenire due volte il suo fisioterapista.

Martinez ha creato problemi a Sinner solo nell’ottavo game del secondo set. Pur commettendo 31 errori gratuiti, cifra insolita per il miglior giocatore del pianeta, Jannik ha vinto in scioltezza entusiasmando il pubblico peraltro anche molto caloroso con Martinez. Lunedì Sinner tornerà di nuovo in campo.

Le parole di Sinner

A fine match l’altoatesino ha commentato: “Ovviamente sono molto felice, ma abbiamo visto tutti che Pedro aveva problemi di spalla. Non riusciva a servire bene. Soprattutto su questa superficie, quando non servi bene, non è facile giocare. Massimo rispetto per lui per essere venuto qui a combattere. Non è stato facile per lui. Dal mio lato ho cercato di rimanere solido da fondo campo. Abbiamo avuto alcuni scambi davvero belli”.

Poi rivolto al pubblico ha rimarcato:” È un grande onore giocare davanti a voi. Grazie a tutti per il supporto. Grazie a tutti gli sportivi che sono venuti. E’ fantastico. Ogni volta che entri nella seconda settimana di uno Slam e’ una occasione molto speciale. Ancora più speciale qui a Wimbledon. La prima settimana non poteva andare meglio.

Terzo turno, gli Azzurri out

Fatalmente l’Italia ha perso pezzi a Wimbledon: fuori anche Bellucci, Darderi e il doppio dei sogni Sara Errani-Jasmine Paolini. E’ stato un venerdì nero per l’Italia. Eppero’ la stessa Errani, nel misto con Andrea Vavassori, è volata agli ottavi, piegando in due limpidi set il duo Cash-Watson (6-3, 6-0).]

Luciano Darderi,23 anni, italo-argentino, ha perso in quattro set con l’australiano Jordan Thompson. Mattia Bellucci ha ceduto al britannico Cameron Norrie, in passato semifinalista in questo Major, in tre set. Punteggio severo:7-6 (5), 6-4, 6-3.

Bellucci esce tra i rimpianti per non aver saputo sfruttare nei primi due set le chance che gli sono capitate. Sara e Jasmine, campionesse olimpiche, sono state sconfitte in due set (6-3, 6-2) dalla coppia Chan-Krejcicova. Comunque questa edizione sull’erba londinese ha regalato anche grandi soddisfazioni: per la prima volta nella storia dello Slam inglese, il tennis azzurro ha qualificato sei italiani al terzo turno.

Nel maschile un primato che resisteva dal 1949. E potevano essere di più se il talentuoso Musetti non fosse incappato nel primo turno in condizioni fisiche precarie. E’ stato eliminato dal georgiano Basilashvili. Ora Lorenzo, numero 6 del ranking, rischia addirittura di uscire dalla top 10.

Per non parlare di Berrettini, eliminato al primo turno dal polacco Maichrzk, dopo 5 set combattuti; non si è ancora ripreso del tutto dai noti problemi addominali che lo tormentano da due anni.

Cobolli a caccia del sogno

Il romano Flavio Cobolli, 23 anni, n.24 del ranking, a Wimbledon quest’anno ha sorpreso tutti volando prima al terzo turno con un pregevole tennis. Poi sabato pomeriggio ha affrontato il ceco Mensik ed ha fatto un capolavoro.

In tre set solari ha asfaltato Mensik con un punteggio inequivocabile: 6-2, 6-4, 6-2. Vola agli ottavi meritatamente. Sonego si è visto sospeso il match con Nakashima (poi ripreso).In campo anche Elisabetta Cocciaretto contro la svizzera Belinda Bencic. Fuori al tiebreak.