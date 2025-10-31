Jannik Sinner ha conquistato i suoi primi quarti a Parigi. Ha battuto l’argentino Cerundolo in un match a due facce: primo set faticoso e lento (7-5), secondo chiuso in un lampo (6-1). Jannik ha centrato la 50 esima vittoria stagionale. Oggi affronterà Ben Shelton, non prima delle 19. Con l’ultimo successo l’altoatesino è diventato il primo italiano con almeno un quarto di finale in tutti i 9 Masters 1000. La fiducia cresce in vista delle ATP Finals.

Le parole di Sinner

A fine match l’azzurro ai microfoni di Sky ha detto: “Sono contento di come ho gestito la partita con Cerundolo. Non sono freschissimo: a questo punto della stagione è fondamentale il recupero fisico tra una partita e l’altra”. Jannik battendo Cerundolo ha portato a 23 la serie di vittorie consecutive sul veloce indoor. Può raggiungere Sampras che lo precede di 2 vittorie.

Ben Shelton N.7 al mondo

Il tennista statunitense è un figlio d’arte. Ha 23 anni e un palmares di tutto rispetto: 3 titoli ATP. Ha cominciato a farsi notare quasi subito al Master1000 di Cincinnati. L’anno scorso ha trionfato all’ATP di Houston battendo in finale il francese Tiafoe. È in grandissima ascesa ed è destinato ad ottenere grandi risultati. Con Sinner si è già incontrato 6 volte e non ha avuto fortuna. Anzi in 4 di queste occasioni Sinner ha poi vinto il torneo ( compresi i 2 Slam). L’americano ha ottenuto una semifinale a Melbourne e un quarto a Wimbledon: in entrambi i casi contro Sinner. A Parigi Ben Shelton ha superato prima Cobolli e poi Rublev. È in grande spolvero come lo stesso Ben ammette: “Sono tornato al livello dell’estate prima dello Us Open”.

Giovedì amaro per Sonego

Lorenzo si è fatto rimontare dal russo Medvedev ma ha lottato da par suo , come un leone (3-6,7-6, 6-4). Continua la corsa verso Torino. Si è fermato agli ottavi di finale nel Master100 parigino ma ha mandato un chiaro messaggio a Filippo Volandri in chiave Davis.