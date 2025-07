Sinner, buona anche la seconda sull’erba di Wimbledon. Dopo la vittoria al debutto nel derby azzurro con Nardi, giovedì sera si è sbarazzato in tre set dell’australiano Vukic ed è volato al terzo turno dove sabato incontrerà lo spagnolo Pedro Martinez per gli ottavi di finale.

Jannik semplicemente impeccabile. Punteggio eloquente: 6-1, 6-1, 6-3; appena 12 game persi. Solo il leggendario Federer ha fatto meglio dell’azzurro negli ultimi 21 anni. Match risolto in un’ora e 40 minuti. Il primo set è addirittura durato venti minuti, il secondo 26’. Un po’ più complicato il terzo dovuto per lo più ad un comprensibile calo di ritmo. Il che ha irrigidito il suo box soprattutto per i 5 match point non sfruttati. Jannik invece era visibilmente divertito, consapevole di avere tutto sotto controllo.

La feliità di Jannik

A fine match l’azzurro ha commentato: “Sono molto felice oggi. Giocare contro Vukic è davvero difficile; ha un ottimo servizio. Io ho cercato di rispondere a quante più palle possibile, cercando di essere solido da fondo campo. Ho faticato un po’ a chiudere il match, ma sono molto felice. Il Campo Centrale è un posto davvero speciale. Grazie a tutti per essere rimasti. So che è stata una giornata lunga. Ogni partita è difficile, quindi sono felice di essere al prossimo turno. Martinez? È anche il lavoro del lavoro del mio team preparare il match. Come si può vedere, sono entrambi al telefono. Non si stanno divertendo”. E giù un bel sorriso in faccia all’intervistatore.

L’onda azzurra nel tempio inglese

Grande giornata a Wimbledon anche per gli altri azzurri: Cobolli show contro il britannico Jak Pinnington Jiones; in meno di 2 ore si è sbarazzato dell’inglese e sabato il capitolino affronterà il ceco Mensik. Anche Lorenzo Sonego ha passato il turno piegando in 4 set il georgiano Basilashvili ed ora punta agli ottavi affrontando lo statunitense Brandon Nakashima.

Pure Darderi si è rivelato in grande spolvero: ha battuto il britannico Fery per 6-4,6-3, 6-3. Bene anche Bellucci che affronterà lo statunitense Norie. L’Italia per la prima volta ha 5 giocatori al terzo turno. Anche Elisabetta Cocciaretto è volata al terzo turno dove troverà Belinda Bencic. Niente da fare invece per Lucia Bronzetti uscita di scena al secondo turno; ottime Sara Errani e Jasmine Paolini nel doppio: la coppia azzurra ha eliminato in 2 set il tandem Bucsa-Kato.