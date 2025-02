Il tennista italiano ancora protagonista con la sua decisione che fa perdere la testa al rivale: ecco tutto quel che è successo

Protagonista assoluto. Jannik Sinner ormai domina la scena del tennis mondiale ed anche fuori dal campo si parla sempre e soltanto di lui.

Normale in Italia, visto che è il suo Paese, ma il nome del numero 1 al mondo ormai è il più chiacchierato a livello internazionale. Le sue vittorie lo hanno lanciato nell’olimpico del tennis, ma anche la chiacchierata relazione con Anna Kalinskaya ha avuto l’effetto di metterlo al centro delle cronache rosa. E poi c’è il caso che più di tutti attira l’attenzione dei media: la positività al doping.

Non si parla d’altro che del Tas di Losanna e dell’udienza che si terrà i prossimi 16 e 17 aprile. Un appuntamento molto importante per Sinner: la Wada ne ha chiesto la squalifica per 1 o 2 anni, mentre lui spera in una nuova assoluzione dopo quella all’Itia. Tutti ad attendere il giudizio dei tre arbitri che a metà aprile dovranno decidere la sorte del più forte tennista del momento. Una sentenza attesa, mentre c’è chi la sua l’ha già data e non perde occasione per ribadirlo.

Sinner, Kyrgios insiste: “Cosa è avvenuto un anno fa?”

Neanche a dirlo si sta parlando di Nyck Kyrgios, tennista australiano, ormai più conosciuto per quel che fa fuori dal campo che per le sue prestazioni in campo. Lì agli Australian Open non è andato oltre il primo turno, sia in singolare che in doppio, mentre fuori dal campo ha un copione ormai ripetitivo: l’attacco a Sinner.

Ogni pretesto è buono per ricacciare fuori la positività al clostebol del campione italiano, ogni occasione è quella giusta per rimarcare la sua posizione sull’argomento. Anche il lancio del nuovo canale Youtube di Sinner è stato il pretesto per tornare ad attaccarlo. Il 23enne di San Candido ha lanciato nei giorni scorsi un Vlog per svelare i dietro le quinte della sua stagione e, puntuale, è arrivato il commento anche di Kyrgios.

Commento neanche a dirlo pepato e incentrato sul caso doping. “Perché non ci racconti i dietro le quinte di ciò che è avvenuto un anno fa? Chiedo, per un amico” la frase pubblicata dall’australiano, con un chiaro riferimento alla positività al clostebol scoperta a Indian Weels lo scorso anno. Una frase che ha fatto andare su tutte le furie i tifosi di Sinner: se lui ha scelto il silenzio come arma per combattere gli attacchi di Kyrgios e non solo, i suoi tifosi hanno scelto di contestare apertamente l’australiano, ormai diventato l’odiatore per eccellenza.