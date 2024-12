Per il tennista italiano arriva un avvertimento sul pericolo che potrebbe correre il numero 1 al mondo: c’è da stare molto attenti

Jannik Sinner si prepara all’esordio stagionale. L’appuntamento con il primo incontro, un match di esibizione, è previsto per il 7 gennaio, la settimana prima dell’inizio degli Australian Open.

Sinner parte da favorito numero 1, ovviamente, come la sua posizione nel ranking, ma di rivali non ne mancano. Il più accreditato è certamente Carlos Alcaraz, ma non si può non tenere d’occhio anche Novak Djokovic che ha la classe per battere tutti se arrivare a Melbourne in buone condizioni.

Per l’inizio dello slam però mancano ancora due settimane ed intanto Sinner ha deciso di godersi il Natale in famiglia, tra i monti dell’Alto Adige. Monti innevati ed allora non è stato possibile per il tennista resistere ad una vecchia passione. Come da tradizione, infatti, il 23enne si è concesso una discesa sugli sci natalizia, insieme agli amici.

Più volte Sinner ha raccontato di come da ragazzino avrebbe potuto iniziare anche una carriera da sciatore, preferendo però orientarsi (e i fatti gli hanno dato ragione) sul tennis. La passione però non si comanda ed allora qualche discesa non può evitarla, suscitando anche qualche perplessità.

Sinner, Barazzutti avvisa: “Sciata da evitare”

Corrado Barazzutti ha voluto dire la sua sul bianco Natale di Sinner. In un’intervista all’Adnkronos, l’ex capitano dell’Italia di coppa Davis ha spiegato quali rischi ha corso il numero 1 al mondo.

“La sciata natalizia sarebbe stato meglio evitarla – le parole di Barazzutti riferite a Sinner –. Fosse stato un mio giocatore l’avrei sconsigliato“. L’ex tennista però non condanna totalmente il campione di San Candido: “Jannik lo sappiamo è un fenomeno anche sugli sci, è nato sciatore e quindi per lui sciare è come andare in bicicletta“.

Ecco quindi che arriva il ‘perdono’: “Quindi va bene così. In più immagino non si sia preso alcun rischio – ha concluso Barazzutti – e per fortuna è andato tutto bene“. Capitolo (e rischio) archiviato dunque con Sinner che ora potrà concentrarsi nuovamente sulla preparazione alla nuova stagione. Il suo arrivo in Australia è previsto per il 2 gennaio, il tempo di smaltire il fuso orario e prendere confidenza con tempo e campi di Melbourne e poi subito il primo importante appuntamento: difendere l’Australian Open.

Poi potrebbe esserci la sentenza del Tas sul ricorso della Wada, il vero pericolo che corre il numero 1 al mondo e che tutti sperano finisca in una assoluzione piena.