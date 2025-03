Su Jannik Sinner arrivano ulteriori notizie e questa volta sono semplicemente false: la fake news non può essere accettata

Il mondo del tennis è completamente nel caos, coinvolto anche Jannik Sinner. Questa volta il caso è destinato a far molto rumore, tanto che sono scese in campo in prima persona WTA e ATP per difendere la propria immagine.

Ad attaccarla era stata la PTPA, cioè la Professional Tennis Players Association, il sindacato dei giocatori fondato nel 2021 da Novak Djokovic e Vasek Pospisil. L’associazione ha avviato, infatti in tutto il mondo delle azioni legali contro il sistema definito “corrotto, abusivo e illegale”, creato da ATP, WTA, ITF e ITIA. Nel mirino del sindacato dei giocatori (il cui documento però porta la firma di soli 12 tennisti) si toccano diversi punti che sarebbero da cambiare: dalle troppe partite alle condizioni di gioco che favorirebbero infortuni, poi il capitolo economico con i premi troppo bassi ed, infine, la questione antidoping.

Proprio questo questo punto nel documento legale presentato dalla PTPA si rivolgono accuse molto pesanti all’Itia, tirando in ballo – neanche a dirlo – anche Jannik Sinner. Peccato però che fatti e circostante riportate nel documento del sindacato siano in alcuni casi completamente falsi.

Sinner, la notizia è falsa: scoppia un nuovo caso

In particolare la PTPA, nel punto 254 del documento presentato negli Stati Uniti, se la prende con ITIA perché “il suo approccio severo è arbitrario e selettivo“. Insomma, il classico due pesi e due misure che i ‘nemici’ di Sinner hanno spesso tirato in ballo. Lo fanno anche stavolta, visto che c’è un esplicito riferimento al suo caso. Nella denuncia PTPA, infatti, si rimarca che l’Itia “a differenza della sua tenace persecuzione di altri giocatori, ha accettato la spiegazione di Sinner secondo cui il suo fisioterapista aveva applicato accidentalmente una sostanza vietata sulla pelle di Sinner durante il trattamento“.

Peccato che la parola “applicato” non corrisponda al vero, visto che Sinner è entrato in contatto con la sostanza in questione tramite contaminazione. I fatti sono noti con il fisioterapista Naldi che si fa male un dito, curandosi con il Trofodermin, e sucessivamente massaggia senza guanti Jannik.

Inoltre, altra fake news è contenuta in un altro passaggio del documento del sindacato e precisamente quello in cui di dice che “non c’è stata alcuna indagine che si sia trascinata per oltre un anno su un giocatore di spicco che non aveva espresso alcun problema con il cartello“. In realtà l’indagine c’è stata, con Itia che si è affidata a Sport Resolution, tribunale indipendente, per le indagini del caso che sono state portate avanti ben quattro mesi ed hanno poi portato all’assoluzione di Sinner. Nessun trattamento di favore, dunque, nulla che potesse avvantaggiare l’italiano: che Kyrgios (tra i firmatari del documento), Djokovic e l’intera PTPA se ne faccia una ragione.