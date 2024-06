Fantastico Sinner! Ha battuto in semifinale il cinese Zhang e ha conquistato la finale dell’Atp 500 di Halle con pieno merito battendo l’avversario in due set: 6-4, 7-6. Pratica sbrigata in 1h38’. Primo set tutto in discesa archiviato in 39’. Più equilibrato il secondo set dove Sinner ha annullato al cinese un set point e al tie-break non c’è stata storia.

Ora affronterà in finale il polacco Hurkacz che in semifinale ha battuto in 2 set Zverev. Il polacco è un tennista solido e concreto, grande specialista dei cambi in erba; ha raggiunto per la seconda volta in carriera la finale nell’ATP 500 ad Halle. Sui prati tedeschi anche il n.4 del mondo Alexander Zverev ha dovuto cedere al polacco che ha dato prova della sua eccellente transizione verso la rete e la grande capacità di leggere le situazioni su una superficie così particolare. Una vittoria coronata da 17 ace e il 75% di prime di servizio in campo. Jannik è avvisato.

Tappa di avvicinamento allo slam di Wimbledon

Con un record di 37 vittorie nelle ultime 40 partite l’azzurro è in gran spolvero. E già pronto per il torneo di Wimbledon (1-14 luglio), ma prima c’è il pericolo Hurkacz testa di serie n.5, 27 anni, gigante di quasi 2 metri. Soddisfatto della sua prova col cinese ( che da lunedì sarà n.33 del ranking), Sinner ha detto subito dopo la vittoria ai microfoni della organizzazione: “Sono soddisfatto per come è andata. Ho annullato un set point evitando così di andare al terzo parziale. È stata nel complesso una buona partita. Vedremo come andrà con Hurkacz”.

Il cammino sull’erba di Halle

Quattro partite, quattro vittorie. Jannik Sinner, nel suo primo torneo da numero uno del mondo – coinciso col debutto stagionale sull’erba – ha dimostrato di avere tutte le risorse necessarie per Wimbledon dove l’anno scorso è stato battuto in semifinale da Djokovic. In tre match di rilievo è approdato alla semifinale con il cinese Zhang, n.42 del mondo, alla sua seconda semifinale dell’Apt Tour dopo Amburgo 2023. Tre incontri diversi tra loro ma tutti interessanti e combattuti. Ed ecco chi sono i tre avversari battuti ad Halle in settimana .