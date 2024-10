Sinner da paura: l’ultima immagine è da brividi

Jannik Sinner non conosce ostacoli e approda in semifinale a Shanghai: un suo gesto dice più di qualsiasi altra parola

Provate a fermarlo. Jannik Sinner è inarrestabile, conferma il suo momento magico conquistando anche la semifinale a Shanghai. Dopo aver battuto Shelton agli ottavi, il numero 1 al mondo si è sbarazzato con facilità del russo Medvedev ed ha conquistato l’accesso alla semifinale del Masters 1000 cinese.

Un Sinner sempre più in palla, capace di mettersi alle spalle tutto il peso di una vicenda che lo vede ancora suo malgrado protagonista, per essere sempre e comunque perfetto o quasi sul campo. Un rendimento elevatissimo quello dell’altoatesino che è riuscito ad essere costante durante tutta l’annata. Si spiega anche così il numero 1 al mondo, che resterà al vertice del ranking fino al termine del 2024.

Gli avversari dovranno aspettare il prossimo anno per insidiare l’italiano che continua a collezionare trionfi. Ma qual è il segreto del suo successo? C’è un’immagine venuta fuori al termine della sfida contro Shelton che forse spiega meglio di qualsiasi parola cosa c’è dietro i trionfi di Sinner. Pochi secondi di video che mostrano il campione di San Candido dopo la vittoria contro l’americano e il saluto all’arbitro.

Sinner, il gesto dopo aver battuto Shelton: è il segreto del successo

Un Sinner che non perde la concentrazione neanche appena messo a segno l’ultimo punto. Eccolo quindi che già mentre saluta avversario e arbitro pensa a richiamare l’attenzione del suo staff, dei suoi coach. Li indica con il dito, quindi gli dà appuntamento su un altro campo per allenarsi subito dopo il match.

È l’immagine che certifica il perché Sinner è il numero 1 al mondo, la cura dei particolari, la testa sempre concentrata sul prossimo impegno, sul lavoro da fare, senza farsi cullare dai successi, senza distrazioni. Jannik Sinner maniaco dell’allenamento, consapevole che soltanto pensando ad ogni dettaglio può mantenersi ad altissimi livelli a lungo.

È così che è arrivato in cima al mondo, così che è riuscito a continuare a vincere nonostante il caso doping. È così che riesce a piazzare colpi come la palla corta che ha messo in ginocchio Shelton, altra immagine dell’incontro che ha fatto il giro del mondo. Quel mondo che Sinner è riuscito ormai a conquistare, con il suo talento da fenomeno e quell’essere ancora un gentiluomo nell’animo. Ma non c’è tempo di cullarsi sui successi, neanche quelli più recenti: Jannik è già concentrato sul prossimo allenamento, sul prossimo incontro. Ovviamente da vincere.