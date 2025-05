Per Jannik Sinner la novità ha fatto molto scalpore: le foto lasciano pochi dubbi, è arrivato il ‘vero’ amore, tutti i dettagli

Dopo il buio spunta sempre il sole. Quante volte lo avrà pensato Jannik Sinner in questi tre mesi per lui di purgatorio. La squalifica patteggiata con la Wada è stata un duro colpo da mandare giù perché, lo ha ribadito anche nella recente intervista al Tg1, dover accettare la sospensione da innocente non è stato semplice.

“Non auguro a nessuno quello che è successo a me” ha detto Sinner che ne ha dovute sopportare davvero tante in questo anno, ora però rivede la luce ed è pronto a godersi al massimo il sole che sorgerà. Lo farà, tennisticamente, da Roma con il Masters 1000 a cui si presenterà da numero 1 in classifica. Oltre lo sport però c’è una nuova luce nella vita del 23enne o almeno è quello che racconta ‘Chi’: la rivista di gossip, infatti, ha pubblicato alcune foto di Sinner con la modella Lara Leito a Montecarlo, svelando una presunta relazione tra i due.

Trentuno anni (di sette più grande di Sinner), russa come Anna Kalinskaya, la Leito è stata vista più volte insieme a Jannik Sinner nel Principato.

Sinner, Lara Leito nuova fiamma? L’indiscrezione

Nata a Mosca, ma vissuta tra Regno Unito, Svizzera Stati Uniti e Montecarlo, la bella 31enne è una modella ed un’artista visiva. In passato ha avuto una lunga relazione con il premio Oscar Adrien Brody, mentre ora sembrerebbe aver conquistato il cuore di Sinner.

Stando a quanto riportato da Chi, i due si sarebbero incontrati dopo la sospensione del tennista ed avrebbero iniziato a frequentarsi. Una frequentazione assidua, tanto che la donna è sembrata essere in rapporti confidenziali con tutto il gruppo di lavoro dell’altoatesino. Sulla rivista si racconta della giornata trascorsa insieme dai due: prima al circolo dove Sinner ha ripreso ad allenarsi, quindi un abbraccio tra i due e un pranzo al ristorante.

Jannik e la Leito sono poi saliti in macchina insieme e si sono diretti verso il centro di Montecarlo: una volta arrivati, la modella russa è scesa dall’auto non prima di aver salutato il tennista con un bacio. Una nuova storia per Sinner dunque? Come sempre si tratta di indiscrezioni non confermate dal 23enne che, dopo il clamore suscitato dalla sua relazione con la Kalinskaya, ha scelto il massimo riserbo per la sua vita privata.