Per Jannik Sinner si avvicina il ritorno in campo, intanto arriva un indizio che cambia totalmente le carte in tavola: ecco cosa è successo

E che adesso parli il campo. Jannik Sinner è pronto ad impugnare nuovamente la racchetta per un match ufficiale. I tre mesi di sospensione sono ormai giunti al termine, finalmente verrebbe da dire, e il numero 1 al mondo è pronto a riprendersi la scena sulla terra rossa di Roma.

Lo farà davanti al proprio pubblico, partendo dal secondo turno degli Internazionali: c’è attesa per il tabellone e per capire chi potrà avere l’onore (e l’onere) di sfidare Sinner nel suo primo match dopo la squalifica. Sarà una delle partite più difficili probabilmente per l’altoatesino che dovrà togliersi di dosso l’inevitabile ruggine legata ai tre mesi di inattività. Tre mesi senza tennis che sono stati anche utili per il 23enne di San Candido: famiglia e amici, un po’ di svago che per chi ha dedicato tutta la sua vita alla racchetta serviva, soprattutto dopo mesi passati al centro della polemica.

Famiglia e amici, ma non solo: almeno stando alle ultime indiscrezioni provenienti dal mondo del gossip, proprio durante i tre mesi di stop Sinner avrebbe anche trovato un nuovo amore. Ormai messa la parola fine alla relazione con Anna Kalinskaya, il campione altoatesino si starebbe frequentando con un’altra russa, la modella Lara Leito.

Sinner e Lara Leito: a Roma la ‘prova’ d’amore

Trentuno anni, una carriera trascorsa in passarella, Lara Leito è da tempo residente a Montecarlo, dove vive anche Sinner.

Il settimanale Chi li ha paparazzati al Montecarlo Country Club: lei ha assistito agli allenamenti del tennista, salutando con familiarità lo staff del campione. I due hanno poi pranzato insieme, poi sono andati via a bordo della stessa auto e salutandosi con un bacio prima di separarsi. Inevitabile il gossip, senza però nessuna conferma ufficiale.

È davvero nuovo amore per Sinner? Difficile ipotizzare che a spazzare via l’incertezza possa essere proprio il campione italiano, solitamente molto riservato quando si tratta della sua vita privata. Certo, Roma potrebbe essere un appuntamento particolarmente importante anche per avere ulteriori indizi sulla nuova relazione. Se, dopo aver assistito al Masters 1000 di Montecarlo, la Leito apparirà sugli spalti del Foro Italico, la sua presenza avrebbe quasi il valore di un annuncio di fidanzamento.

Di certo, per i tifosi di Sinner non è questo il motivo che rende l’attesa più emozionante: c’è il ritorno di Jannik, la parola finalmente torna al campo.