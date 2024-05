Sinner è tornato. Debutto vincente al Roland Garros contro l’americano Eubanks

Sinner c’è. È tornato. Debutto vincente al primo turno del Roland Garros. Ha liquidato in 3 set lo statunitense Chris Eubanks con il risultato di 6-3,6-3,6-4. Pratica liquidata in 2 ore e 9 minuti. Esordio positivo per l’azzurro che è sembrato in buona forma nonostante qualche (raro) momento di calo di concentrazione. Jannik al secondo turno, mercoledì affronterà il francese Richard Gasquet, 37 anni , destrimano, 16 titoli vinti in carriera. Attualmente il francese occupa la 111esima posizione del ranking mondiale.

Un ritorno coi fiocchi

Jannik è tornato a giocare sul campo lunedì mattina alle ore 11, orario insolito per lui. Ha disputato il match sul campo Susanne Lenglen dotato di un tetto; copertura che, si è resa necessaria nel terzo set. Jannik era assente dal 30 aprile quando battè Khachanov negli ottavi a Madrid e poi si ritirò per il problema all’anca destra. C’era qualche perplessità sulle sue condizioni di forma e, soprattutto, di tenuta atletica. Anche perché l’americano, 29 anni, n. 43 ATP, aveva ed ha fama di combattente irriducibile. Ma Jannik lo ha liquidato.

La nuova fidanzata russa

In conferenza stampa, subito dopo la vittoria contro Eubanks, Sinner ha confermato la relazione con la 25 enne russa Anna Kalinskaya che era in tribuna a seguire il match. Jannik è stato chiaro:” Sto con Anna, quello sì, però teniamo tutto molto riservato, voi conoscete bene la mia riservatezza e di più non dico”. La storia con Maria Braccini è dunque giunta al capolinea. La russa scenderà anche lei in campo per il Roland Garros come secondo match contro Clara Burel giocatrice di casa. La notizia della nuova fidanzata non ha sorpreso più di tanto i giornalisti presenti. Il tennista altoatesino era anche stato fotografato nella capitale francese mentre cenava con la tennista russa in una atmosfera romantica. Maria Braccini, modella e influencer da 254.000 follower su Instagram, nata a New Delhi (India) ma cresciuta in Italia, aveva per mesi catalizzato l’attenzione dei media e dei fan dello sport con la loro storia d’amore. I due si erano conosciuti quando, la famiglia di lei, era andata in vacanza in Alto Adige, dove i Sinner lavorano nel rifugio in Val Fiscalina. Ora tutto è finito.

La soddisfazione di Sinner all’esordio

L’azzurro ha detto a fine match: “Sono contento di essere tornato in campo, il Roland Garros è un torneo speciale per me, perché qui ho giocato il mio primo quarto di finale a livello Slam. Cerco di costruire qualcosa giorno dopo giorno, sono felice della performance di oggi. L’anca sta bene, con il mio team abbiamo lavorato tanto. Non sono al 100% della forma, stiamo cercando di recuperarla. Grazie a tutti per l’aiuto ed il supporto”.