La squalifica di Sinner fino a maggio continua a far discutere, oltre allo stop c’è anche un altro danno per il tennista italiano

Stop fino a 4 maggio. Per Sinner il patteggiamento con la Wada significa rinunciare ai tornei da qui ai prossimi tre mesi. Quattro i Masters 1000 che salterà il numero uno al mondo, in aggiunta all’ATP 500 di Doha: assenze che peseranno sul ranking, consentendo a Zverev e Alcaraz di accorciare almeno la distanza se non, in caso di filotto, superare il tennista italiano in cima al mondo.

Ma non è soltanto un problema di campo la sospensione che ha accettato il ventitreenne di San candido. Oltre a non giocare e quindi a perdere punti, Sinner rischia anche di subire dei danni economici. Prova a fare un calcolo la Gazzetta dello Sport che ha cercato di quantificare il danno economico che subirà il campione italiano in questi tre mesi di squalifica.

Un danno ‘controllato’ perché almeno dal punto di vista degli sponsor per Sinner cambia poco o nulla. Le aziende con cui ha instaurato una partnership, infatti, hanno scelto di schierarsi al fianco del tennista e non lo hanno quindi abbandonato, anzi hanno mostrato anche pubblicamente il proprio sostegno. Diverso però il discorso che riguarda i ricavi derivanti dall’attività sportiva, lì Sinner inevitabilmente qualcosa perderà.

Sinner, quanto costerà la squalifica: il danno economico

Riuscire ad arrivare a 65 milioni di fatturato dello scorso anno non sarà semplice per Sinner, anche perché tra febbraio e maggio i mancati ricavi non saranno pochi.

Calendario alla mano, infatti, il campione altoatesino non potrà partecipare a cinque tornei: impossibile ipotizzare quali sarebbero stati i risultati, ma si può fare affidamento allo scorso anno quando Sinner portò a casa un montepremi pari a 1,8 milioni di euro, somma che quest’anno non potrà mettere in cassaforte. In aggiunta c’è da ricordare il gettone di partecipazione di circa 1 milione di dollari che a Doha hanno stanziato per portare i big a partecipare all’ATP 500.

Stessa cifra che Sinner perderà saltando l’esibizione prevista a Las Vegas in programma l’1 e il 2 marzo. L’italiano avrebbe dovuto giocare insieme a Zverev, Paul e Fritz. La squalifica non glielo consentirà e quindi va in fumo il gettone di partecipazione, anche qui di circa un milione di dollari. Provando a quantificare un totale, Sinner vedrà venire meno incassi per quasi 4 milioni di euro (prendendo come riferimento i risultati dello scorso anno), senza considerare tutti i bonus previsti dai vari contratti di sponsorizzazione legati anche ai risultati di campo che non potranno maturare. Lo scorso anno toccarono quota 20 milioni circa, comprendendo nella cifra il montepremi del Six Kings Slam.