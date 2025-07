Sinner, fenomeno pop. Fa ascolti da Nazionale dí calcio. Il suo trionfo a Wimbledon domenica scorsa è stato visto da 5 milioni 670mila spettatori medi in total audience con il 40% di share. E questo solo in Italia. La partita è andata in chiaro su TV8 per scelta dell’emittente, non per obbligo di legge. Tutt’altra musica in Spagna dove gli appassionati dì tennis hanno potuto seguire il beniamino Alcaraz in chiaro sui canali televisivi principali sin dalla semifinale.

Domanda inevitabile: in Italia sarà sempre così? Risponde il presidente FIT (Federazione Italiana Tennis e Padel), il cagliaritano Amgelo Binaghi: ”Lotterò affinché le partite di Jannik Sinner siano trasmesse in chiaro dalla Rai. Il calcio è stato lo sport nazionale da cent’anni, difficile capovolgere una situazione del genere in un paio di stagioni. Io sono ingegnere e mi piace pensare ai dati: dal punto di vista dei risultati in questo momento siamo avanti. I praticanti? Ogni 5 persone che giocano a tennis o padel ce ne sono 6 che praticano calcio o calcetto. Per quanto riguarda la passione degli italiani mi sento dire che quando la Coppa Davis va sulla Rai gli ascolti si avvicinano molto al calcio. Se facciamo confronti l’accelerazione c’è. Bisogna vedere da che lato la si guarda“. Dichiarazioni rilasciate a QN. È vero: il movimento tennistico italiano sta collezionando nuovi record. Due dati significativi: un milione e 100 mila tesserati (+266% dal 2020) e 16,9 milioni dí appassionati. I 12.500 campi non bastano piu.

Jannik già a Montecarlo

Dopo il ballo di Londra con la polacca Iga Swiatek, regina del singolare femminile, il campione altoatesino è volato a Montecarlo e pensa già alle nuove sfide. Sarà a fine mese al torneo del Canada (27 luglio – 7 agosto) poi si sposterà a Cincinnati (7-18 agosto) e agli US Open di New York (24 agosto-7 settembre). Ora dovrà completare lo staff con un preparatore e un fisioterapista. Rimarrà Cahill pur viaggiando meno al fianco di Jannik. Ma resta per mettere in sicurezza la situazione e scegliere una nuova coppia che curi il fisico dell’altoatesino.

Da 58 settimane n.1 al mondo

Jannik è il n. 1 al mondo dal 10 giugno 2024. Lunedì 14 luglio ha iniziato la sua 58esima settimana al primo posto della classifica ATP. Quest’anno ha disputato 3 Slam vincendone 2: con Zverev in Australia e con Alcaraz a Parigi e Wimbledon. Ora tutti l’aspettano in settembre agli Us Open, quarto e ultimo dei tornei di tennis del Grande Slam.