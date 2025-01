Jannik Sinner dopo aver sconfitto il cileno Nicolas Jarry ha battuto in mattinata (italiana) l’australiano Schoolkate (n.176) in 4 set ma senza convincere. Per gran parte della partita Jannik è stato sotto il 50% di prime. Punteggio finale 4-6,6-4, 6-1, 6-3. Si è fermata a quota 29 la striscia di set vinti consecutivamente dell’azzurro. Ha sì messo a segno 14 ace ma 5 doppi falli sono troppi per lui. Non e’stato il Sinner che ci si aspettava: tanti, troppi errori, anche con colpi dove solitamente è molto sicuro. Per il momento Jannik non è ancora al livello del 2024, ma il torneo è lungo e si spera che la condizione possa crescere partita dopo partita. Sinner agli ottavi probabilmente affronterà il danese Rune che ha eliminato , sempre in mattinata, Matteo Berrettini per 3-1. Al prossimo turno Sinner affronterà l’americano Marcos Giron, n.46 del mondo.

Una battaglia di quasi tre ore

Primo set d’assaggio. Schoolkate, a sorpresa, va in vantaggio (2-1) ma dopo 19 minuti Sinner acciuffa ii pari (2-2)). Resta un avvio in salita e l’australiano passa in vantaggio (3-2) sostenuto a gran voce dal pubblico di casa. Jannik rimedia col servizio e va sul 3-3 ma alla mezz’ora torna sotto (4-3) e poi aggiusta il servizio (4-4). Ma regala il nono game e Schoolkate agguanta il 5-4 e poi chiude il set 6-4 in 46 minuti alla Rod Laver Arena. Secondo set: un altro avvio in salita per un Sinner insolitamente contratto. Tuttavia rimedia (1-1) ma torna sotto (2-1). La prima ora di gioco se ne va nella spavalderia dell’avversario e nella delusione di Jannik che comunque riesce a centrare il 2-2, ma torna di nuovo sotto (3-2), colpito dal servizio esplosivo del padrone di casa. Il 3-3 matura dopo 1h 20’ poi Jannik passa in vantaggio (4-3), quindi 5-3. Accorcia l’australiano: 5-4. Ma Sinner chiude il set 6-4 dopo 47 minuti. Terzo set, Sinner attacca deciso (3-0), alza la velocità, comincia a martellare, prime crepe dell’australiano. Jannik ne approfitta e va sul 4-0. Schoolkate si aggrappa all’orgoglio e accorcia:4-1. Ma Sinner c’è e vola sul 5-1. Inizia la terza ora di gioco. E Sinner chiude il set in 30 minuti (6-1). L’altoatesino ha ritrovato i suoi colpi migliori.

Decisivo il quarto set

Quarto set, Sinner apre con l’11esimo ace e conquista il primo game. Poi il secondo e il terzo. Un 3-0 ineccepibile.Al quarto game la sorpresa: 3-1. Ma con il servizio l’azzurro ristabilisce le distanze :4-1. Il Canguro non molla ed accorcia: 4-2. Poi cede alla furia azzurra: 5-2. Con orgoglio inventa il 5-3 con un micidiale ace. Ma Sinner chiude il match 6-3 dopo 2 ore e 46 minuti.