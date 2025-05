Non c’è soltanto il campo per Jannik Sinner: i tifosi quasi non ci credono, così è davvero troppo

Il ritorno in campo non è soltanto l’unica notizia che riguarda Jannik Sinner in queste settimane in cui è impegnato con gli Internazionali.

A Roma il numero 1 al mondo è finalmente tornato a giocare dopo i tre mesi di sospensione per il caso doping e lo ha fatto dimostrando di essere ancora il miglior al mondo. In pochi avrebbero avuto il suo impatto dopo novanta giorni senza partita ed invece Jannik è sembrato quasi non accusare il colpo, seppur con le normali difficoltà del caso.

Il campo, dunque, ma non soltanto quello. Roma per Sinner è anche altro ed è una serie di impegni ed incontri che ha tenuto occupato il campione altoatesino. L’onore dell’udienza privata con Papa Leone XIV ha sicuramente caratterizzato questi giorni: un incontro che ha molto toccato Sinner che ha potuto parlare con il nuovo Pontefice, grande appassionato di tennis. Ma c’è un altro incontro che ha fatto innamorare gli sportivi italiani: quello con Roberto Baggio.

Sinner incontra Baggio: tifosi in delirio

L’ex divin codino è stato a Roma per assistere alla finale di coppa Italia tra Milan e Bologna e prima dell’incontro, al quale era presente anche Sinner da tifoso rossonero, l’ex calciatore e il tennista hanno avuto modo di incontrarsi e scambiare qualche chiacchiera.

Baggio ha voluto poi postare una foto sui propri canali social: “Che bello averti incontrato, Jannik” la frase che ha accompagnato l’immagine. Un incontro tra due grandissimi campioni: Baggio di un calcio che vedeva l’Italia dominare in giro per il mondo con i suoi talenti, Sinner del tennis moderno, pronto a scrivere una pagina di storia importante di questo sport.

Entrambi rappresentanti della migliore Italia sportiva: la loro foto insieme ha suscitato la reazione di entusiasmo di tutti gli sportivi del nostro paese che hanno riempito di commenti il post pubblicato da Baggio.

“Due miti sportivi due uomini meravigliosi. Un esempio” ha scritto un utente su Instagram ed un altro ha sentenziato: “I due talenti italiani migliori di sempre per sport“. Ma commenti del genere ce ne sono davvero tanti e c’è davvero una unione d’intenti: Baggio e Sinner sono il meglio che lo sport italiano ha potuto offrire ai propri tifosi. Un meglio unito in una foto che è già diventata iconica.