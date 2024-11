Sinner, i tifosi sono in ansia: è appena successo

Il numero 1 al mondo domina in campo, ma arriva un’altra notizia che non farà certo piacere: l’immagine fuga ogni dubbio

Semifinale alle ATP Finals, senza perdere neanche un set. Percorso netto finora per Jannik Sinner che è atteso ora dalla sfida per accedere all’atto conclusivo del torneo.

L’obiettivo, neanche a dirlo, è quello di vincere un altro trofeo, rendendo così perfetto il 2024 sul terreno di gioco. Soltanto in campo però perché fuori il numero 1 al mondo ha dovuto affrontare più di un problema. Il più grave è quello legato al doping che, purtroppo per lui, si trascinerà dietro anche nel 2025: soltanto nei primi mesi del nuovo anno, infatti, il Tas di Losanna deciderà sul ricorso della Wada contro l’assoluzione per Sinner da parte dell’Itia.

Il rischio è che possa arrivare una squalifica per il tennista italiano, un timore che sta condizionando l’umore del campione di San Candido, bravo però a non farsi influenzare almeno quando gioca da tutto ciò che sta succedendo. Ma fuori dal campo c’è anche un altro argomento che attira la curiosità di tifosi e semplici curiosi: la sua relazione con Anna Kalinskaya, tennista russa, attualmente numero 14 al mondo. Proprio in relazione al loro rapporto le ultime notizie non sono positive.

Sinner, aria di crisi con la Kalinskaya: la foto chiarisce tutto

Mentre con l’ATP Finals sfida anche l’Italia del calcio, Jannik Sinner starebbe vivendo un momento non semplice dal punto di vista personale. Dalla Russia, infatti, arrivano indiscrezioni circa una crisi nel rapporto con la Kalinskaya.

La tennista che chiuso la sua stagione e si sta godendo ora il relax, mostrando le serate tra amici nei locali di Mosca. Ha fatto rumore la sua assenza a Torino, lei che è sempre stata molto presente durante i successi di Jannik: il bacio dopo il successo agli Us Open è lì a testimoniarlo. Ora però sembra esserci un momento di stanca nel rapporto, tanto che la 25enne ha smesso di seguire Sinner su Instagram (gesto non ricambiato però). Non la prima volta che succede, considerato che già ad agosto si parlò molto della ‘separazione’ social dei due.

In quel caso i fatti smentirono la crisi, mentre adesso tutto sembra essere diverso. A dare ancora maggior risalto alle voci su una possibile rottura tra i due tennisti, l’ultima storia pubblicata da Anna Kalinskaya sui social: la ragazza si è mostrata a Miami, lontana migliaia di chilometri dall’Inalpi Arena dove il suo fidanzato sta cercando di conquistare uno dei tornei più ambiti al mondo.