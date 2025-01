Nuovo caso che riguarda il campione italiano: i tifosi sono furiosi, la dimenticanza è stata imperdonabile

Non riesce a trovare pace Jannik Sinner. Può vincere tutti gli Slam a cui partecipa, ma ci sarà sempre lo spunto per una polemica.

Anche dopo gli Australian Open, il campione di San Candido ha dovuto fare i conti con gli attacchi di chi non ha altro da fare che giudicare gli altri. Questa volta a far discutere è stata l’assenza al Quirinale, dove Mattarella ha ricevuto le delegazioni di coppa Davis e BJK. Un’assenza dovuta alla necessità di riposare dopo lo stress accumulato a Melbourne.

Ma ora c’è anche un altro fronte di polemica e, almeno per una volta, non riguarda direttamente Sinner. È la sua fidanzata (o ex, ormai solo loro due sanno qual è la verità) Anna Kalinskaya ad essere finita nel mirino delle critiche per una frase che è sembrata essere quasi una ‘frecciata’ allo stesso tennista italiano. O almeno, così l’hanno interpretata i tifosi di Sinner che si sono scagliati contro la russa senza alcuna remora.

Kalinskaya dimentica Sinner: che polemica

Impegnata a Singapore, dove ha raggiunto i quarti di finale da testa di serie numero 1, la Kalinskaya ha risposto ad una domanda su quale sarebbe il suo tennista ideale. Nel costruire il suo atleta dei sogni, la russa ha ‘dimenticato’ Sinner: “Sarebbe forte come Serena, intelligente come Djokovic e avrebbe qualcosa di Federer, direi un po’ di freddezza“.

Una frase assolutamente innocente, ma che è bastata a far scatenare la polemica, incendiata dai commenti dei tifosi del numero 1 al mondo. Il motivo, come detto, è da ricercare nel fatto che la Kalinskaya ha scelto di non citare Sinner tra i tennisti da utilizzare per creare l’atleta perfetto. Una mancanza di rispetto per qualcuno, uno sgarbo intollerabile per qualcun altro, il segno evidente che la storia tra i due sia ormai chiusa per altri ancora.

Un polverone inatteso e ingiustificato che arriva dopo che per la prima volta la russa aveva risposto in pubblico ad una domanda proprio su Sinner. Solitamente restia a parlare del rapporto con l’italiano, la Kalinskaya nei giorni scorsi da Singapore ha risposto a chi gli chiedeva se avvertiva maggior pressione dopo la vittoria degli Australian Open: “Non cambia nulla” la frase della tennista. Una risposta che è stata interpretata anche come una conferma che la relazione tra i due prosegue. Fino alla prossima polemica.